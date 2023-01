Luto en el fútbol italiano: confirman la muerte de auténtica leyenda

Una profunda tristeza embarga a Italia tras confirmarse el fallecimiento de un mítico atacante, una de las grandes figuras de la historia del fútbol nacional.

La propia selección ha confirmado el fallecimiento de Gianluca Vialli, de 58 años de edad, víctima de un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2017 y que en los últimos meses se complicó.

Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai 💙 pic.twitter.com/ZnAbs9qDUe — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) January 6, 2023



Vialli hizo parte del Cremonese, Sampdoria, Juventus y Chelsea y se desempeñaba en la selección italiana como jefe de delegación, cargo al que se vio obligado a renunciar el pasado 15 de diciembre.



“Gianluca no lo logró, falleció hoy a los 58 años luego de una larga enfermedad, luchó siempre de frente, con dignidad y con toda la familia azul para darle fuerzas en un momento de silencioso pero enorme sufrimiento. El fútbol italiano no sólo está de luto por el jefe de la delegación de la selección: está de luto por un gran hombre, que ya antes había sido un gran delantero y un apreciado entrenador”, dijo el equipo nacional italiano en un comunicado.



Vialli recibirá un homenaje póstumo en la fecha 17 de la Serie A, en la que se guardará un minuto de silencio.



Gabriele Gravina, presidente de la Federación de Italia, comentó: “Estoy profundamente entristecido. Esperé hasta el final que pudiera realizar otro milagro, pero me consuela la certeza de que lo que hizo por el fútbol italiano y los Azzurri nunca será olvidado. Sin andarnos por las ramas: Gianluca era una persona espléndida y deja un vacío que no se puede llenar, en la selección y en todos aquellos que han apreciado su extraordinaria calidad humana”.



Vialli jugó 59 partidos para su país y marcó 16 goles, participando en los mundiales de México 1986 (octavos de final) e Italia 1990 (tercer puesto) y siendo semifinalista de la Eurocopa de 1988. Allí forjó una sólida amistad con el actual DT, Roberto Mancini.



Su historia de éxito la escribió como campeón con Sampdoria (1 scudetto, tres Copas Italia y una Supercopa), Juventus (campeón de Serie A, una Copa de Italia, una Supercopa, Copa de la UEFA y Champions League de 1996) y Chelsea (ganador de una FA Cup, una Copa de la Liga, una Recopa y una Supercopa de Europa).