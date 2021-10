Ecuador habla de Colombia: dicen que jugarán el partido de sus vidas

El defensa ecuatoriano, Robert Arboleda, dijo que el del próximo jueves (4:00 pm) frente a Colombia, "será el partido de nuestras vidas", todo de cara a las pretensiones de clasificarse en las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022.



"Ante Colombia será un partido muy difícil, conocemos que tienen grandes jugadores, que la mayoría juega en Europa, por lo que para nosotros será un gran reto, debemos estar bien concentrados, tratar de cambiar varias cosas; será el partido de nuestras vidas, para estar dentro de la zona de clasificación al Mundial y es lo que todos anhelamos", afirmó.



Arboleda hizo estas afirmaciones desde Caracas, mediante una rueda de prensa virtual difundida en su país por la Federación Ecuatoriana de

Fútbol (FEF).



El zaguero ecuatoriano insistió en que será un partido muy difícil en el cual debe haber mucha concentración por parte de los jugadores, para tratar de contrarrestar el ataque de los colombianos, marcar bien y aprovechar incluso las pelotas paradas para intentar hacer daño y conseguir los tres puntos, que es lo que se necesita en este momento.



Aceptó también que la derrota 2-1 de ayer, domingo, en la visita a Venezuela, fue muy difícil para todos, aunque "lo bueno que tiene Ecuador es que sabe reponerse de los tropiezos, se sabe levantar. Yo tengo fe y confió en cada uno de mis compañeros, confío en el cuerpo técnico, por lo que Ecuador se va a levantar en este partido, vamos a tratar de conseguir los tres puntos para seguir en la zona de clasificación y así poder alcanzar el gran objetivo que es llegar al Mundial", señaló.



Según Arboleda, ante Venezuela hubo "dos desconcentraciones" que costaron, pero remarcó que esto es fútbol, nada es fácil, aunque han tratado de "dar lo mejor" y de "acoplarse a lo que quiere el técnico".



El defensa central ecuatoriano está convencido que en el partido de ayer faltó incluso algo de suerte, tanto en defensa como en ataque, ya que tampoco fueron grandes desconcentraciones o errores, "fue suerte lo que nos faltó, por lo que no pudimos conseguir el triunfo que era lo que queríamos". Aseguró que, en el plano personal, no tiene problemas para jugar con línea de tres o de cuatro defensas, de lateral o de central: "Soy un profesional y acato las órdenes del técnico".



No ocultó el ambiente de tristeza que se vive en el interior del equipo después de la derrota ante Venezuela. "Estamos muy tristes porque no merecíamos perder. Esto e fútbol y Ecuador va por buen camino, el equipo ha tenido grandes actuaciones, esto sigue y Ecuador le va a dar vuelta a lo que pasó ayer", añadió.



En el partido de ida de las eliminatorias disputado el año pasado en la capital ecuatoriana, Ecuador se impuso por 6-1 a Colombia, que intentará en Barranquilla tomarse la revancha para saltar a una mejor ubicación. Ecuador está tercero en la clasificación general de las eliminatorias suramericanas con 16 puntos, mientras que Colombia ocupa el quinto lugar con 15 unidades.