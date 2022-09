'Tata' Martino se despachó sobre Colombia: nunca se sintió borrado

El técnico Gerardo Martino fue el gran señalado en la derrota de México sobre Colombia, que después de ir ganando 2-0 en el primer tiempo, sufrió a más no poder en el segundo tiempo y terminó cayendo por 2-3. El argentino ingresó al camerino en medio de insultos, abucheos y varios objetos que le lanzaron desde la tribuna, con la intención de agredirlo. La derrota le salió cara al 'Tata'.

"Cuando un equipo no gana desde afuera la perspectiva es totalmente distinta. Reconocemos que perdimos un partido que ganábamos 2-0 , yo creo que en ningún momento nos hayan borrado, tuvimos 15 minutos en donde estuvimos desconcentrados (...) Tuvimos un primer tiempo de lo mejor en 4 años, incluso pudiendo haber hecho un gol más. Con eso me quedo yo", indicó el seleccionador.



Martino dejó claro que la mayoría de sus jugadores son de la Liga MX, mientras que Colombia tenía a varias figuras del fútbol mundial. "Es que cuando vos tenés jugadores como el 9 del Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré), como el extremo del Liverpool (Luis Díaz) y como el volante de la Juventus (Juan Guillermo Cuadrado), evidentemente hay un momento del partido donde ellos van a hacer pesar la jerarquía que tienen. Y esos son los momentos donde nosotros tenemos que sostener la compostura, sostener el orden, no cometer errores, volver a recuperar el control de la pelota”.



Finalmente, reconoció que "de la misma jerarquía que tiene Colombia, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar a nuestros futbolistas de mucha jerarquía para poder soportar estos momentos”.