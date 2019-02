Chilavert está furioso: duro con Berizzo y la Federación de Paraguay

Este lunes fue nombrado el argentino Eduardo Berizzo como nuevo seleccionador de Paraguay, luego de que la semana pasada dejara el cargo el colombiano Juan Carlos Osorio. El entrenador viene de dirigir a varios clubes de España y tiene en su hoja de vida haber sido asistente de Marcelo Bielsa en la selección chilena.

De inmediato, José Luis Chilavert, el símbolo del fútbol paraguayo fue consultado por ‘Radio Ñandutí’, para conocer su opinión sobre el nuevo entrenador. Y, siempre polémico, el exarquero criticó a Berizzo y a la Asociación Paraguaya de Fútbol.



“Berizzo no ha hecho méritos, no tiene el currículo. Como técnico no sé, la verdad que en todos los lugares donde estuvo no demostró la capacidad para estar en la selección. No tengo nada contra su persona, pero no es el técnico que Paraguay necesita, uno que conozca la idiosincrasia del futbolista paraguayo”, dijo ‘Chila’, molesto por cómo se está manejando el fútbol en su país.



Chilavert añadió en su comentario sobre Berizzo: “Fue ayudante de Bielsa, pero hay que ver cómo salió de Chile, fue a varios clubes de España y fracasó en todos los que trabajó. No lo conoce nadie, no conoce a los jugadores paraguayos y es otra pérdida de tiempo de Robert Harrison”.



El exarquero de Vélez Sarsfield, Zaragoza, Peñarol, entre otros, dijo que la elección de Berizzo era una “falta de respeto con Justo Villar, que tiene un manager. Él debería escoger los técnicos, no Harrison. Para qué está en ese puesto si no lo van a respetar, si lo manosea su propio presidente”.



Justamente, el mundialista en 1998 y 2002 atacó la gestión de Harrison como presidente de la federación paraguaya. “Uno siempre quiere lo mejor para su país, en este caso para la selección, pero a Robert Harrison le gusta seguir de fracaso en fracaso. Cometen otro error, pero lamentablemente la selección paraguaya está prácticamente en subasta.



“Harrison no aprendió nada de su padre. Él sacó de la decadencia al fútbol paraguayo y fuimos a varios Mundiales seguidos. Para llegar al éxito, en la APF no saben que hay que trabajar con disciplina, organización y no con amiguismos”, insistió el histórico arquero.



Además, Chilavert denunció que “hay un grupo de empresarios, la firma ‘Playmarket’, son hombres fundamentales de Harrison. Ellos, cuando se hace el listado de la Sub-15, la Sub-17, la Sub-20, van y hablan con los padres para que les firmen una representación. No luchan por el bienestar del fútbol paraguayo. Es una rosca maldita”.