Arturo Vidal no se aleja de la polémica: dardo a exentrenador de Chile

El polémico jugador chileno con presente en Barcelona, Arturo Vidal, dejó clara su inconformidad con el pasado técnico de la Selección chilena, Marcelo Bielsa, pues a través de las redes sociales hizo eco a las declaraciones realizadas por el extécnico de la Sub-20 de Chile José Sulantay, quien en horas pasadas afirmó: “A Bielsa en Chile le han besado los pies pero nunca ha ganado nada en el extranjero. No ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia”.

Arturo Vidal mostró el respaldo a Sulantay al publicar una historia en Instagram en la que hizo referencia a la frase dicha por el exentrenador de las categorías juveniles: “Alguien que dice las cosas de frente”.





Instagram Arturo Vidal Foto: Tomado de Instagram: @kingarturo23oficial

Además de ‘aplaudir' lo dicho por el exestratega de la Sub-20, Vidal fue reiterativo y publicó dos historias más en las que mencionó a los sucesores de Marcelo Bielsa en la Selección de Chile: Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi, ya que con ambos técnicos levantó la Copa América en el 2015 y 2016 respectivamente.

Hay que recordar que no es la primera vez que Arturo Vidal manifiesta su inconformidad con Marcelo Bielsa, meses atrás mencionó que el argentino era buen entrenador pero no es de los que más le ha aportado: “Bielsa es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más me han aportado a mí”.