Argentina debuta en el Sub-20: el ‘campeón’ de Qatar que será titular

La selección Argentina debuta este sábado en el Campeonato Sudamericano Sub-20 2023, que se disputa en Colombia. La Albiceleste, dirigida por Javier Mascherano, enfrentará a Paraguay en el estadio Pascual Guerrero desde las 4:00 p.m. (hora colombiana / 18:00 horas de Argentina), en partido del grupo A.



Argentina será rival de Colombia el 27 de enero en la última jornada de fase de grupos.



Sin duda, la Albiceleste juvenil es candidata para clasificar al Mundial Sub-20 de Indonesia, pero antes tendrá que demostrar en la cancha su favoritismo.



En el plantel que dirige Mascherano, hay un jugador que estuvo en el pasado Mundial de Qatar 2022 y fue ‘campeón’ con Lionel Scaloni.



Su altura de 1,93 haría pensar a cualquiera que era una competencia para Emiliano Martínez en el arco, pero la realidad es que no era un jugador seleccionable en el Mundial. Se trata del arquero Federico Gomes Gerth, el número 27 en la convocatoria de Lionel Scaloni, puesto que lo llamó para acompañar a la selección de Argentina en Qatar.



Federico Gomes Gerth es un arquero juvenil de Tigre que ha pasado por las selecciones nacionales de Argentina desde hace un buen tiempo. Ahora tendrá la oportunidad de atajar en el Sudamericano y con la experiencia de haber aprendido de Emiliano el 'Dibu' Martínez durante el mes del Mundial de Qatar. De hecho, el guardameta no se lo creía cuando vio su nombre en la convocatoria, "cuando vi mi nombre en la lista me largué a llorar", mantuvo Gomes Gerth.



Federico Gomes Gerth regresó a Argentina para prepararse de la mejor manera para el Sudamericano Sub-20, y con la grata experiencia que nunca olvidará de acompañar el título de la albiceleste en Qatar. De hecho, en entrevista con la Liga Profesional de Fútbol, señaló que, "todavía no caí, no soy consciente de lo que pude vivir. Cuando pasen los meses, quizá los años, me voy a dar cuenta de lo que viví. La experiencia por la que pasé es la mejor de mi vida. Fue muy útil, pude aprender un montón. Estoy muy contento de poder haber sido parte del grupo y haberlo aprovechado al máximo”.



Durante ese mes, Federico Gomes entrenó con los arqueros y tuvo la posibilidad de estar con el plantel completo, “con Emi (Martínez), Gero (Rulli) y Franco (Armani), más los entrenadores de arqueros, se formó un lindo grupo de trabajo, muy unido. Apenas llegué me di cuenta de que todos tiraban para el mismo lado. Hubo mucho compañerismo y alegría. Soy un agradecido porque me incluyeron en ese grupo. Siempre me preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo", además, sobre Emiliano Martínez destacó lo que le dejó aprender de él, “Dibu es un loco lindo. Tiene una personalidad distinta, única. Es muy fuerte de la cabeza. Así como se lo ve en la cancha, en los entrenamientos es súper profesional. En los momentos de ocio la pasábamos muy bien. Me llevo muchas enseñanzas del tiempo que compartí con él”. Un 'campeón' que besó la Copa, pero que estuvo como 'sparring' en el mes mundialista.



La Nación

Argentina

GDA