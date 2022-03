Jugada maestra de Scaloni: con Messi seduce a promesas para Argentina

La historia se contó decenas de veces: Argentina casi inventó un partido para hacer que Lionel Messi se pusiera la albiceleste y no la camiseta de España, país donde vivió desde los 13 años de edad. Así se hizo argentino el más argentino de todos.

"Me hace feliz que se recuerde que fui yo quien hizo llegar a Lionel Messi a la selección argentina casi quitándoselo a España, aunque muchos solo se acuerdan de que no lo puse contra Alemania el día que nos eliminaron en el 2006", decía José Pékerman, el entonces DT de ese equipo que jugó contra Paraguay nada más que para ponerle al chico la camiseta de su país.



Pues bien, ese parece ser ahora el camino que seguirá Lionel Scaloni, actual seleccionador nacional, al convocar la friolera de 44 jugadores para la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



El DT sorprendió no solo por el número sino por el llamado de siete juveniles que viven en Europa y podrían elegir jugar para cualquiera de sus países de residencia: Franco Carboni (18 años del Inter), Valentín Carboni (17 del Inter), Alejandro Garnacho (17 del Manchester United), Nicolás Paz (17 del Real Madrid), Tiago Geralnik (18 del Villarreal), Luka Romero (17 del Lazio) y Matías Soulé (18 del Juventus).







El argumento, cuando él o sus asistentes los llamaron para contarles que serían llamados, debió ser más o menos así: "Hola, ¿querés compartir una concentración con Lionel Messi y jugar para la Selección Argentina?". Seguro que no tuvieron que esperar ni un segundo al teléfono.



Vuelve Messi, sin que lo necesiten de manera perentoria porque ya están clasificados, pero esta vez para repetir la feliz estrategia que lo amarró a la albiceleste para siempre.



Hay que decir que los jóvenes menores de 21 años, según la normativa de la FIFA, pueden jugar para más de un país siempre que tengan la nacionalidad requerida pero solo en categorías juveniles. Si van a una selección mayor ya no podrán cambiarse la camiseta. He ahí la genialidad de Scaloni.



Pero, según el diario La Nación, hay un segundo interés: "Todos los jugadores jóvenes convocados nacieron entre 2003 y 2005. Eso quiere decir que también serían convocables para la selección Sub 20, que dirige Javier Mascherano y que no tendrá torneos oficiales este año. La selección juvenil trabajará en simultáneo con el equipo mayor durante la ventana eliminatoria (25 de marzo, vs. Venezuela, y 29, vs. Paraguay)".



Así que por todos lados la idea de llamar a tantos jugadores para hacer todos los ensayos posibles les cierra a los entrenadores argentinos, todos exSelección, todos enterados de primera mano de cómo funcionan las cosas. La llave maestra es Messi. Casi da envidia ver los resultados de tan precisa planeación...