Alemania, obligada a ganarle a Colombia: perdió su primer amistoso

La selección de Alemania no dejó una buena imagen en el primero de los dos partidos amistosos que jugará en la fecha FIFA de junio. Este viernes perdió 1-0 en su visita a Polonia, en el estadio Nacional de Varsovia.



Los dirigidos por Hans-Dieter Flick fueron criticados, no solo por caer contra los polacos, si no por su falta de reacción para igualar el marcador.



Además, el gol del triunfo de Polonia, de Jakub Kiwior al minuto 31, fue de pelota quieta y falla en la marca de un tiro de esquina, una de las antiguas fortalezas alemanas.



Así, Alemania está obligada a ganar su próximo partido: el martes 20 de junio (1:45 p.m., hora colombiana), enfrentará a la Selección Colombia en el estadio Veltins-Arena, de Gelsenkirchen.



Colombia venció 1-0 a Irak, este jueves en Mestalla, y ahora se medirá a una potencia mundial, que está necesitada de un triunfo contundente para mejorar su imagen.