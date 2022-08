Selección Colombia ilusionada con avanzar en el Mundial: reta a México

Después de un histórico debut frente a Alemania, con victoria 1-0 ante una de las potencias del fútbol mundial, la Selección Colombia se concentró en preparar el duelo de la segunda jornada ante México. El equipo que dirige Carlos Paniagua no oculta la ilusión por avanzar de fase y los puntos que entran en disputa este sábado serán claves.



Un triunfo de Colombia ante México las acercará al objetivo de clasificar a los cuartos de final del Mundial. Cabe recordar que accederán las dos mejores de cada grupo. La tricolor, que defenderá el primero lugar del B, se cruzará con alguno de los que avance en el A, en donde están Brasil, España, Australia y la anfitriona, Costa Rica.

Las dirigidas por Paniagua ya dan de qué hablar en el Mundial, gracias a su fútbol ofensivo y grandes figuras como Linda Caicedo, elegida mejor jugadora de la pasada Copa América. El triunfo ante las alemanas las sitúa ahora como las rivales a vencer en el grupo. Frente a México, que viene de empatar (1-1) en su estreno ante Nueva Zelanda, las cuentas no son otras que las de sumar 3 puntos.



Las protagonistas



En la previa del partido, la arquera Natalia Giraldo y la atacante Ingrid Guerra se refirieron al objetivo que persiguen, a su próximo rival y a la manera en la que están afrontando esta cita mundialista en Costa Rica. La guardameta del América de Cali expresó que el hecho de haber estado con el equipo de mayores en Copa América les sirvió mucho. "Todas tenemos algo que aportar acá. Tal vez la gente no nos veía tan fuertes y demostramos que podemos hacer grandes cosas, pero aún faltan dos juegos para construir el camino".



Así como lo mostró la tricolor en el Campeonato Sudamericano, la mentalidad no es otra que salir a ganar todos los partidos. Van paso a paso, y por ahora solo piensan en ganarle a México y mantener la punta del Grupo B. "Revisando videos sabemos qué debemos mejorar. Ante Alemania preparamos la pelota quieta y el cuerpo técnico sabía cómo nos iban a hacer daño (...) Este es un campeonato muy parejo, todos los grupos son difíciles, pero tenemos la convicción de poder llegar lejos".



Por otro lado, Ingrid mencionó que "el primer objetivo es buscar la clasificación" y que luego ya pensarán en lo que sigue. "Siempre vamos paso a paso y ya dimos el primero. Ahora pensamos en México. Somos un grupo de jugadoras que siempre tiene los pies en la tierra, buscamos hacer las cosas bien y buscar la victoria".



Copa Mundial FIFA Sub- 20 Femenina

México vs Colombia

Estadio: Nacional de Costa Rica

Día: Sábado, 13 de agosto

Hora: 6:00 pm



Alineaciones probables

México: Espino; Ramírez, Carrera, Guzmán, Monrroy; Vázquez, Gutiérrez, Félix, Marín: Frías, Mauleon.

Colombia: Giraldo; Guzmán, Barón, K. Caicedo, Quejada; Reyes, Serna, Izquierdo; L. Caicedo, Robledo Gil y Rodríguez.