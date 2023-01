Puerta y diez más: una joya y sacrificio en 1x1 de Colombia vs Brasil

Si no se puede ganar nunca será mala idea empatar, menos cuando el equipo de en frente se llama Brasil. Por eso la Selección Colombia debe sentirse orgullosa del gran partido que jugó, con personalidad y ambición y con una figura excluyente como Gustavo Puerta.



Este fue el 1x1 del empate a un gol en el grupo A, que le da un plus anímico al equipo de Cárdenas para medirse el viernes a Argentina:

Luis Marquinez-6

Poco trabajo en el primer tiempo, no pudo corregir el error de marca en gol brasileño.



Edier Ocampo-6

Sacrificado en la marca, buena proyección al ataque, recibió durísima falta que inquietó al arranque y en el desarrollo del juego, cuando tuvo que aplicarse más a la defensa



Fernando Álvarez-6

Buen estreno con Colombia, firme y práctico. Tuvo mucho trabajo en el complemento y respondió



Kevin Mantilla-6

Iba bien hasta el momento del gol de Brasil, lo anticipa Andrey y él parte tarde. Pero en el complemento se recuperó bien.



Andrés Salazar-6

El lateral izquierdo se exigió en la marca en el PT y jugó un partido sin mayores manchas



Gustavo Puerta-7

Figurón de Colombia, sacrificio, precisión en el quite, buena lectura de juego y un pepazo que abrió el partido y que puede ser el mejor gol del Sudamericano



Juan Castilla -6

Un primer tiempo de mucho oficio, muy activo para sacar al equipo, le dejó a Caraballo una asistencia perfecta y en el complemento sudó como pocos, corrió y se esforzó en la mitad cuando atacó Brasil



Óscar Cortés-6

Un ejemplo de sacrificio total: relevo impecable para Ocampo por la banda, firme en los cruces y activo en la ofensiva, pero sin el protagonismo del anterior juego



Daniel Luna-6

Tuvo mucho, mucho trabajo en marca y hay que reconocer que cumplió; en la ofensiva tuvo una opción clara, pero en general se le quedó la pelota a la hora del remate final



Miguel Monsalve-5

Otro que tuvo que ponerse el overol y no desentonó, tuvo una opción clara que no logró conectar y poco más. Se esperaba más de él ante el más exigente rival del grupo



Ricardo Caraballo-5

A su favor, estuvo siempre bien ubicado y si no es por un fuera de lugar previo se hubiera apuntado un gran gol En contra, tuvo tres opciones clarísimas para sentenciar, una solo casi debajo del arco, y falló. ¿Fundamentación? Quedó la duda.



Alexis Castillo Manyoma-6

Reemplazó a Monsalve a los 63

Otro partido sin mostrar todo su potencial, especialmente en media distancia, pero en su defensa tuvo que ayudar a tapar espacios cuando Brasil se fue encima



Isaac Zuleta-5

Reemplazó a Caraballo a los 75

Sin opciones de cara a puerta, intentó en el juego aéreo defensivo y fue útil



Johan Torres-6

Reemplazó a Luna a los 87

​Entró para reforzar la marca y cumplió