'Estamos escogiendo lo que los empresarios dicen': 'Pibe' Valderrama

Carlos el 'Pibe' Valderrama se mostró inconforme con las decisiones que se vienen tomando en la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20 en sus más recientes participaciones en los campeonatos suramericanos. La leyenda del fútbol colombiano invitó a los dirigentes y cuerpos técnicos que se seleccionen los jugadores que son y no los que los empresarios dicen.

El 'Pibe' en su canal de Youtube en el que habitualmente está generando contenido en cada fecha del fútbol colombiano, expresó una preocupación para la hinchada de la Selección Colombia y esta es: las categorías juveniles.



Por todo lo qeu pasó con la Sub -17 en el suramericano en Perú, la difícil clasificación de la Sub-20 al Mundial de Polonia, el 'Pibe' comentó algo que se viene especulando con el tema de los empresarios: "estamos escogiendo los que no son para que nos representen en las categorías menores, le estamos dando la potestad a que los empresarios decidan quienes van. Al mundial de Polonia hay que llevar a los que son a los mejores, a los que representen la identidad futbolística de nuestra Selección y ojalá que los cuerpos técnicos no se dejen llevar por lo que los empresarios dicen", añadió.



Con respecto a la presentación de ambas selecciones comentó que pasamos penas por no llevar a los jugadores que son: "ojo a los cuerpos técnicos, ojo a la Federación Colombiana de Fútbol. Siempre se deben llevar a los jugadores que son porque estamos pasando penas. No puede ser que la Sub 17 y la Sub 20 den tanta pena como la dieron en los suramericanos. En la Selección Colombia tenemos una identidad futbolística especial y debemos ser fieles a ella".



Esta opinión de una persona que tiene todos los pergaminos para opinar por su trayectoria, por su conocimiento y forma de ver el fútbol es importante tenerla en cuenta, ya que esto se viene diciendo desde hace tiempo. Pasó con Héctor Cárdenas que dejó la mayoría de tiempo en el banco de suplentes a Juan David Perea y Juan David Fuentes, dos jugadores que militan en Atlético de Madrid y FC Barcelona respectivamente.



Ahora bien, Arturo Reyes no la pasó nada bien en el suramericano y clasificó con muchas dudas. Se abrió el tema de Ian Carlo Poveda y Eddie Salcedo, jugadores que no va a convocar por sus palabras ante el tema. Por este motivo, los fracasos se han venido agudizando y se debe corregir para que nuestra Selección Colombia tenga los insumos necesarios a futuro.