Demora en convocatoria dispara especulación: ¿tres históricos fuera?

Faltan ocho días, solo ocho días, para el primer partido conta Venezuela por las Eliminatorias al Mundial de 2026, y no se conoce todavía la convocatoria de la Selección Colombia.

Y eso, lamentablemente, no hace otra cosa que disparar la especulación y crear incertidumbre en los propios jugadores, que esperan un llamado de Néstor Lorenzo.



Aunque recientemente se dijo que no habría mayores novedades y varios históricos se mantendrían en la lista, ahora resulta que habría un cambio radical y esos indiscutibles quedarían al margen.



Según se comentó en 'Voces del deporte' de RCN Radio, el argentino dejaría por fuera de esta convocatoria a James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Falcao García.



La poca continuidad de los tres no admite discusión, pero se esperaría que estuvieran por su experiencia pero también, en el caso del 'Tigre', porque hay pocos delanteros en racha en al actualidad y eso le abriría una posibilidad no solo de ser llamado sino incluso de ser titular. Pero no juega y eso complica todo.



Rodríguez y Quintero tuvieron que esperar hasta bien entrado este mes de agosto para encontrar equipo y apenas están sumando minuto en Sao Paulo y Racing, respectivamente. Pero otras veces ocurrió que, sin continuidad, fueron convocados así que no habría que sorprenderse si están en ese listado.



El asunto es que la excesiva tardanza para publicar la convocatoria ha ido haciendo carrera en esta y otras administración en la selección mayor y cada vez toma más tiempo. La consecuencia necesaria es la especulación.