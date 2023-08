Sí, es por su historia: dato de Falcao que no favorece su convocatoria

Estará, casi con certeza, en la convocatoria de la Selección Colombia, que debe conocerse en las próximas horas. Y será, aún en medio de la polémica, cuando ajusta uno de sus momentos más bajos en términos de rendimiento.



Falcao, goleador histórico del equipo nacional, estaría en la lista de Néstor Lorenzo aunque, a sus 37 años, sigue sin contar para su club, Rayo Vallecano, y esa falta de continuidad ya hace mella en su rendimiento.



La última temporada era más o menos entendible que no tuviera más protagonismo, pues el equipo estaba peleando cupo a competencias europeas y lo hacía sin su aporte goleador. Pero, ¿qué pasa ahora? Hasta el entrenador cambió (de Iraola a Francisco Rodríguez) y las ausencias del samario siguen siendo la constante.

El dato que reveló el diario El Heraldo: hace diez meses que el otrora mejor 9 del mundo no se reporta en las redes contrarias. ¡Diez meses!



Las lesiones, su tormento, hicieron mella cuando parecía que recuperaría la senda y ahora no hay señales de que eso pueda ocurrir.



Aún así, su presencia con Néstor Lorenzo no parece estar en discusión. Y no debería: Falcao aporta más allá del campo con su experiencia, su influencia positiva en los más jóvenes y su autoridad. Pero muchos consideran que su etapa ha finalizado y que es momento justamente de abrirles espacio a esos jóvenes.



El artillero cuenta a su favor con un mal momento general de los delanteros colombianos que hace que su cancha sea suficiente para quedarse con un lugar en la lista de Lorenzo. Como si fuera poco, Julián Quiñones ha preferido a México antes que a Colombia.



Además, mientras el DT siga sin mirar a los que están en racha, como Jhon Córdoba, más opciones tendrá 'El Tigre' de seguir vigente. Así que si está convocado no hay razón para sorprenderse.