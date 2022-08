Colombia pasó trabajos ante México: sufrido empate en Mundial Sub-20

La Selección Colombia tuvo este sábado su segunda salida en el Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en Costa Rica y no la tuvo nada fácil ante un seleccionado mexicano, que le dio trabajo y que la estudió bien. El 'Tri' tuvo en cuenta cada movimiento de las dirigidas por Carlos Paniagua y con doblaje evitaron conexiones entre Linda Caicedo y Gisela Robledo.



Al final, colombianas y mexicanas sellaron un empate (0-0) que mantiene a la tricolor en la parte alta de la tabla en el Grupo B, con 4 puntos. El equipo centroamericano se instala tercero con un punto, por detrás de Alemania que superó a Nueva Zelanda en esta segunda jornada. El próximo reto será Nueva Zelanda.

El partido fue intenso y de tú a tú en el primer tiempo. Si bien la tricolor generó al menos dos ocasiones de gol, México tuvo las opciones más claras. Una de esas, evitada por la arquera Natalia Giraldo, quien se exigió y mandó el balón sobre el travesaño, después de un pelotazo de Natalia Mauleón.



Las cafeteras no la tuvieron fácil a la hora de profundizar. México con doble marca evitó más que más de una conexión resultara fructífera. La más clara para Colombia se dio a los 28 minutos, después que se juntaran las tres atacantes. Gisela Robledo metió un balón al segundo palo, Linda Caicedo lo centró desde la derecha y Gabriela Rodríguez no alcanzó a empalmar tras la llegada de una defensora. La desarmó frente al arco.



En el complemento, Colombia intentó adueñarse del balón y lo consiguió por algunos minutos, sin embargo, México fue insistente y con presión constante recuperó el dominio. A las dirigidas por Paniagua no les quedó otro remedio que esperar y aguantan, a la espera de algún espacio para acercarse a predios de Espino.



Sobre los 62 minutos, el equipo de Ana Galindo generó la acción más clara de gol. Alice Soto se animó y buscó de media distancia, y terminó estrellando el balón en el travesaño.



A los 78', Natalia protagonizó otra atajada clave tras un balón complicado que llegó desde sector derecho, y a los 85', la que se encargó de evitar el gol fue la central Ángela Barón, que cortó una acción mandándola al córner. Al final, sellaron un 0-0.



El próximo martes, a las 6:00 pm, el combinado cafetero buscará la clasificación a cuartos de final ante Nueva Zelanda.