Selección Colombia vs Chile: duelo femenino en Cali ¡Sígalo EN VIVO!

Min 70: Segunda amarilla del partido, esta vez para la chilena Camila Saez.



Min 68: Calientan todas las suplentes en la Selección Colombia.



Min 67: Se encienden las alarmas en Colombia. Linda Caicedo recibe una fuerte falta de Daniela Pardo, quien ve la amarilla. Es atendida por los médicos.



Min 63: Las colombianas siguen presionando y no dejar pensar a las chilenas, que poco pueden hacer.



Min 56: Chile mueve sus fichas y hace un par de modificaciones pensando en mejorar su ataque.



Min 49: Colombia le apuesta a las triangulaciones y no baja la intensidad con la que jugó el primer tiempo.



¡Ya se mueve la pelota para el segundo tiempo!



Min 45: ¡Finalizó el partido en el Pascual Guerrero! Colombia 1-0 Chile.



Min 38: Lo intentó la tricolor con un tiro libre. Leicy Santos remata y la portera Christiane se queda con el balón entre sus guantes.



Min 32: La Selección Colombia sigue aproximándose a predios chilenos. Caicedo, Montoya y Vanegas, las más insistentes.



Min 27: ¡Goooooooool de la Selección Colombia! Goooooool de Linda Caicedo, quien llegó libre de marca. Gran asistencia de Maira Ramírez.



Min 22: Gol invalidado para Colombia, después de un remate Manuela Vanegas. Acción que se anula por fuera de lugar de Liana Salazar.



Min 18: Se volvió a aproximar la Selección Colombia. Remate de Maira Ramírez que se va por encima del arco.



Min 11: Chile a despertado con el pasar de los minutos y empieza a sacar a Colombia, que lucía cómoda en su campo.



Min 8: Colombia sigue teniendo la posesión de la pelota y busca hacer daño en predios de Christiane Endler.



Min 5: ¡La sacó la portera chilena! Gran remate de media distancia de Daniela Montoya y Endler se estira para sacarla sobre el travesaño.



Min 2: Primera aproximación de Colombia en predios de Christiane Endler. Pelota de Daniela Montoya y cabezazo de Maira Ramírez, que no alcanza a conectar bien.



¡Suena el silbato de María Victoria Daza y rueda la pelota entre Colombia vs Chile!



Actos de protocolo. Se entona himno de Chile y posteriormente el de Colombia.



Salen los equipos al terreno de juego. Llueve a esta hora en Cali.



Buen ambiente en el Pascual Guerrero. Poco a poco van llegando los aficionados con la camiseta tricolor, para acompañar a la Selección Colombia femenina en este duelo de preparación ante la roja.

🎥 Gran ambiente en Cali para el partido de nuestra Selección Colombia Femenina de Mayores 👏#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/9Z62VeBApg — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 23, 2021

Así alinearán las selecciones de Colombia y Chile para este amistoso en elestadio Pascual Guerrero, que iniciará a las 5:00 pm: