‘La motivación es dejarle algo a la historia del país’: Camilo Vargas

Camilo Vargas es uno de los hombres más experimentados en el grupo de 23 jugadores que está en Brasil para representar a Colombia en la Copa América.

Ser el relevo de David Ospina en el arco es para él, más que nada, una gran responsabilidad: “Todos sabemos que vestir la camiseta de la Selección es un placer pero también un compromiso, nuestro objetivo es el Mundial pero con esta camiseta peleamos por todo lo que viene. Nos preparamos para hacer la mejor Copa América”, dijo.



El cambio de Pékerman a Queiroz se ha dado, según él, de una manera muy natural. “Todos los procesos son diferentes, este conductor tiene demasiada experiencia en el ámbito europeo, hemos acumulado experiencia y esperamos que se la base para este nuevo proceso”.



Sobre Argentina, el rival en el debut del próximo sábado, Vargas comentó: “Sin desconocer su factor principal que es Messi, nos preparamos para enfrentarlos con responsabilidad, no solo por la racha de ellos sino porque queremos dar lo mejor en cada partido y tratar de sacar una victoria que es lo más importante”. Comentó.



Frenar a Messi, el dolor de cabeza de todo el mundo del fútbol, será una tarea colectiva: “Siempre prima lo colectivo sobre lo personal, no es un trabajo del arquero sino de todos los once. Sabemos de las condiciones de Leo pero tenemos que analizar sus movimientos, sus giros, cómo encara y eso es lo que trabajaremos en lo que nos queda de preparación”.







Vargas, de gran momento en la Liga, asegura que en su posición no hay competencia interna: “En nuestro sub grupo de arqueros tenemos la idea de que servimos más no competimos, independientemente de quien está en el once inicial, trabajamos todos para lo que venga. Apoyamos a David y al que le toque le daremos la misma energía”.



Ser parte de una generación que ha dado tantas alegrías al país y tener el reto de ganar un título para redondearlo, es una motivación adicional para él: “La primera motivación es dejarle algo a la historia del país, es una generación que ha hecho muy buenas cosas en estos dos mundiales y esperamos solidificarlo con un título. No es fácil por el nivel de todas las selecciones, pero iremos partido a partido”.