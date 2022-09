Exjugador analizó a Néstor Lorenzo y se descrestó por un juvenil

La Selección Colombia empezó un nuevo proceso bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, quien fue asistente técnico de José Néstor Pékerman. Por ese bagaje con el combinado nacional, conoce a los jugadores, y, de hecho, en su primera convocatoria, pocos cambios tuvo con la idea que se estaba manejando últimamente.

Salvo por la inclusión en la lista de Andrés Llinás, Jorge Carrascal, Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla, quien ya había sido tenido en cuenta por Héctor Cárdenas para el amistoso contra Arabia Saudita fueron las novedades en la convocatoria de Néstor Lorenzo. Una vez lanzó la lista de 26 jugadores, algunos nombres fueron criticados por la opinión pública, entre ellos, James Rodríguez que anotó contra Guatemala.



Otro que también anotó y demuestra ser fundamental para el futuro de la Selección Colombia fue Yaser Asprilla. El jugador más joven en anotar un gol con el combinado nacional a sus 18 años y diez meses ya empieza a descrestar en el sistema de Néstor Lorenzo. Su gol sigue dando de qué hablar, y lo arropan con elogios.



Tressor Moreno dialogó en Blog Deportivo de Blu Radio sobre la Selección Colombia, Néstor Lorenzo y uno que otro jugador que convocó Lorenzo para sus primeros dos partidos en el banquillo. México espera, y Tressor, quien jugó en territorio azteca también dio pistas sobre contra quien se enfrentan.



En primera instancia, dio un análisis sobre un México que tiene varias bajas en el proceso de Gerardo Martino, que también se ha ganado varias críticas previo al Mundial. Tressor Moreno mantuvo, “va a ser un partido donde México lastimosamente no puede tener a todas sus figuras, que de una u otra manera vienen actuando como titulares. Es un partido que México tiene que tratar de cerrarlo bien, va a ser un partido de alto nivel físico y, por ende, que Colombia pueda tratar de imponer condiciones y tratar de pasar de defensa a ataque en la menor cantidad de toques posibles”.



Habló también de la mezcla entre veteranos y sangre joven en este proceso, “la renovación es progresiva, pero si él quiere hacer un equipo rápido tiene que tratar de poder tener al menos un equipo que le pueda dar eso entre históricos y los jugadores jóvenes. Si tú quieres futbolistas que traten de jugar al ritmo de Luis Díaz, no los vas a conseguir en la selección porque la selección no juega así y la mayoría de los jugadores todavía no tienen esa idea entonces es más difícil todavía que puedan engranar sobre la misma situación”.



Específicamente, sobre ese recambio comentó, “yo creo que sí hay jugadores para el recambio. Sinisterra puede jugar muy bien por un costado; Luis Díaz es el jugador que más desequilibrio puede tener. Pero necesitas un buen jugador que sea el que alimente a todo el mundo y la Selección Colombia en estos momentos no lo tiene”. Sin embargo, James Rodríguez, que debe ser ese jugador que genere juego, dijo que debe estar detrás del delantero y ahí surtir la pelota al ‘9’.



Llegó a Yaser Asprilla, jugador de 18 años con un futuro inmenso del cual demarcó su capacidad de encarar, y no ocultó su gran gusto por el chocoano, “es un jugador que puede tener mucho vértigo que le pueda dar muchas cosas a la selección, pero es un jugador que necesita madurar y la única manera es básicamente teniendo competencia. Yaser es un jugador más creativo, al que, si le llegas a meter ese chip de que tiene que ir y venir, puede ser un jugador importante a nivel mundial. Para que los jugadores puedan tener esa idea obligatoriamente tienen que jugar, no los puede meter 20 o 30 minutos, tiene que ponerlos”.



Por último, cerró analizando a Néstor Lorenzo, quien mantuvo que usará una formación bien marcada, y habitual durante su estancia en la Selección Colombia, “para el 4-3-3 que creo que lo que él quiere hacer dentro del técnico Lorenzo dentro de lo que él aspira a la selección, pero para ser un 4-3-3 necesitas un buen jugador en la zona media y dos jugadores por fuera que tengan su desequilibrio y que aparte de eso tengan un ida y vuelta importante. Va a ser complicado que esos jugadores adopten esa posición”.