Figura del FPC respaldó a James por convocatoria: ‘Tiene que estar’

La fecha 3 y 4 de Eliminatorias está a pocos días de iniciar y las selecciones de Sudamérica ya han hecho oficial sus convocados y una de ellas es la Colombia de Néstor Lorenzo, que busca seguir ampliando su invicto.

Pese al recambio que se está viviendo en Colombia, hay algunos jugadores referentes que aún siguen teniendo chances en el seleccionado tricolor y sin duda, el que llama más la atención es el volante James Rodríguez, quien ha logrado en los últimos meses tener continuidad en Sao Paulo y eso le ha permitido a Lorenzo seguir confiando en él.



Si bien la convocatoria de James siempre será polémica, aún siguen confiando en él en el seleccionado y ahora, una figura del fútbol colombiano como Teófilo Gutiérrez, actual jugador del Deportivo Cali, en una entrevista con El Heraldo, defendió la convocatoria de Rodríguez para esta doble fecha de Eliminatorias.



“Los cracks siempre tienen que estar. Ellos son diferentes y no se puede comparar a un crack con otro jugador que apenas está empezando y no tiene la talla para jugar las Eliminatorias. James la tiene , yo sé lo que él hace y suma para la selección sin importar donde juegue. No dudemos de él, de su capacidad y la de los compañeros que están haciendo una labor importante", mencionó Teófilo Gutiérrez en El Heraldo.



Por ahora, James Rodríguez espera seguir teniendo minutos con Sao Paulo y llegar en la mejor manera para los próximos duelos contra Uruguay y Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas.