Yoreli Rincón no quiere más 'pañitos de agua tibia': certero mensaje

Hablar de Yoreli Rincón es hablar de una de las futbolistas más emblemáticas de Colombia. La '10' que milita en Sampdoria de Italia está que no se cambia por nadie, así como muchos colombianos por estos días, y todo por cuenta de la selección femenina que compite en el Mundial Sub-17 en India. Por primera vez el país es finalista en un Mundial de Fútbol y ella lo vive con intensidad.



Aprovechando el momento coyuntural en el fútbol femenino, FUTBOLRED dialogó con Yoreli Rincón sobre el proceso que vivió su generación, la actuación de la Selección Sub-17 en India, y por supuesto, de algunas falsas promesas por parte de los directivos. La '10' le habló claro a quienes manejan el fútbol en el país. Simplemente, no quiere más "pañitos de agua tibia".

"Para nosotros es un orgullo muy grande. Todo esto era inimaginable hace unos 10 o 12 años. Luchamos cuando llegamos a ser cuartas del mundo y sabíamos que no éramos nosotras las que íbamos a hacer la historia por el país, pero sí queríamos abrir un camino para las nuevas generaciones, que no sufrieran tanto con el fútbol femenino como nos había tocado a nosotras", contó Yoreli al recordar aquel cuarto lugar el mundo en categoría Sub-20 que firmaron en Alemania 2010.



Y agregó: "Queríamos que en el momento que ellas estuvieran existiera una liga, caminos más abiertos y la gente apoyara realmente al fútbol femenino y eso es lo que está sucediendo ahora. Para nosotras es un orgullo muy grande lo que están haciendo ellas, con un talento impresionante", dijo sobre la Selección Colombia, de Carlos Paniagua, que el próximo domingo peleará la final del mundo contra España.



Este nuevo logro del fútbol femenino venía configurándose desde hace unos años con la aparición de la Liga Profesional Femenina, la misma que ha sido incluso de tres meses y que ha mantenido en vilo a decenas de futbolistas en pleno proceso. ¿Será el despertar definitivo? ¿Los directivos entrarán en razón? ¿Terminarán tanta falsa promesa? Yoreli Rincón fue contundente.



"Lo del despertar lo hemos dicho siempre. Cuando fuimos campeonas suramericanas en 2008, que era inimaginable todo el mundo dijo ahora sí van a ponerle cuidado y nada, clasificamos por primera vez a un Mundial Sub-17, a uno Sub-20 donde fuimos cuartas del mundo, clasificamos por primera vez a los Olímpicos y el Mundial de Mayores, después se llegó a octavos de otro Mundial, y siempre decíamos este será por fin el despertar del fútbol femenino", le dijo a FUTBOLRED.



La jugadora santandereana recordó que a nivel de clubes el país también hizo historia en el continente, pero al final, no pasó mucho. "Logramos la hazaña con el Huila de ser campeonas continentales con tan solo dos años de tener la Liga Profesional y dijimos este será el gran despertar, pero realmente todos son pañitos de agua tibia. Esperamos que esto no sea un boom, porque ahora lo está siendo y cuando ellas lleguen a Colombia será más grande, pero como todo ha durado dos semanas como máximo".



Yoreli, quien no volvió a aparecer en convocatorias de Selección Colombia y a quien ha sufrido por cuenta de presuntos "vetos", le lanzó un duro dardo a los directivos, eso sí, teniendo en cuenta su experiencia. Con la tricolor y con Huila campeón de Libertadores lo vivió. "Saldrán los directivos y estarán en todas las fotos, pero después saldrán a decir que no hay plata para el fútbol femenino y que lastimosamente no habrá Liga. Seguimos esperando que este sea el gran despertar pero realmente no lo sabemos".



Finalmente, la volante colombiana de la Sampdoria dejó un mensaje de apoyo a las jugadoras de Colombia Sub-17 y contó que no se perderá la final ante España. "Ellas están cumpliendo el sueño de todo un país, de nosotras y también de cualquier futbolista. Ellas lo están haciendo con 15 y 16 años. Como mujer, que sea una selección femenina la que cumpla este sueño, es una dicha que no cabe en el corazón. Vamos a hacerle mucha fuerza a la Selección".