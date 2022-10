Histórico de Selección Colombia va de frente: exige premio a Sub-17

Hace unos días, cuando la tricolor se alistaba para disputar los cuartos de final en el Mundial Femenino Sub-17 ante Tanzania, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, lanzó un comentario que no cayó nada bien. El directivo aseguró que las jugadoras no recibirían premio por tratarse de "amateus" (aficionadas).



Jesurún, quien mostró su incomodidad ante la pregunta sobre "premios", no titubeó en su respuesta. Las jugadoras de la tricolor no solo lograron instalarse en la semifinal tras superar a Tanzania, sino que además despacharon a Nigeria para citarse con España en la final. Un hecho histórico para Colombia a nivel de selecciones. Esta será la primera final en un Mundial de Fútbol.

Pues bien, uno de los que reaccionó frente al tema de premios para la Selección Colombia Sub-17 fue el histórico '10', Carlos 'Pibe' Valderrama, quien en una reciente entrevista se rindió ante el equipo femenino y pidió incluso tener un afiche. Con el desparpajo que lo caracteriza, el exfutbolista fue de frente ante la FCF y dijo qué haría él si estuviera en los zapatos de Jesurún.



"Yo les tiraría una casa bacana para que la tuvieran de recuerdo, para cuando pase el tiempo digan tengo mi casa porque fui al campeonato mundial", aseguró el 'Pibe' al ser consultado sobre qué haría él si estuviera al frente de la FCF, y agregó que: "ellos pueden (los directivos), quién más va a incentivar si no es la Federación. Dónde están los patrocinadores que tiene la FCF, que saquen el billete para las peladas".