¿Y el dirigente cuándo pierde? Pobre gestión de Jesurun en Selección

Pasa el tiempo y en la Selección Colombia no terminan los señalamientos, los reproches y el malestar tras las derrotas contra Perú y Argentina (1-0) que tienen prácticamente perdida la opción de ir al Mundial de Catar 2022.

Muchas veces pasó antes y las culpas no pasaron de jugadores y entrenador, peor ahora, por fortuna, la lista de responsables incluiría a los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), los que ponen y quitan entrenadores, esos que están en e l equipo que nunca pierde... como el de los periodistas.



En cabeza de Ramón Jesurún, presidente de la FCF, están las críticas, pues a la hora de los balances es poco lo que se puede destacar.



Vale decir que en la selección mayor, el gran mérito fue la clasificación al Mundial de Rusia, donde se avanzó a los octavos de final y se facturaron 12 millones de dólares. Pero el DT de aquel logro no fue su hallazgo sino el de Luis Bedoya, quien se mantuvo en el cargo cuando el expresidente acabó envuelto en el FIFA Gate.



Después fueron solo errores: sacó a Pekerman, a quien le dio el peor trato a pesar de sus buenos resultados, según contó Jorge Perdomo; después nombró a Carlos Queiroz (hasta la cuarta fecha) y luego fue por Reinaldo Rueda cuando aún estaba en Chile. Hoy está virtualmente fuera del Mundial, dependiendo de un milagro.



En la Copa América los resultados fueron dispares: tercero en la Centenario 2016, eliminado en cuartos en Brasil 2019 y tercero en Brasil 2021.



Pero los resultados menos convincentes fueron los de las selecciones juveniles, donde se obsesionó con un DT como Arturo Reyes, quien tuvo siempre más apoyo que rendimiento.



Estos fueron todos los resultados de esas categorías:



Suramericano Sub-15



Cuarto en el Grupo A en Argentina 2017, pasaban dos a las finales



Tercero en Paraguay 2019



Suramericano Sub-17



Tercero en Chile 2017, clasificó al mundial



Último y sin ganar puntos en Perú 2019, la peor actuación de Colombia en toda la historia.





Mundial Sub 17



Eliminado en octavos de final en India 2017





Suramericano Sub-20



Último en el hexagonal final en Ecuador 2017



Cuarto en Chile 2019, clasificó al Mundial, pero no a los Panamericanos de Lima (entraban tres)





Mundial Sub-20



Cuartos de final en Polonia 2019





Preolímpico Sub-23



Último en el cuadrangular final, clasificaban dos (jugó de local).





Juegos Olímpicos



Cuartos de final en Río 2016





Juegos Bolivarianos



Oro en Santa Marta 2017



Juegos Centroamericanos y del Caribe



Oro en Barranquilla 2018



Juegos Suramericanos



Bronce en Cochabamba 2018



En el fútbol femenino, los mejores resultados fueron los oros en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 y los

Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Los críticos apuntan a la necesidad de un relevo en la dirigencia, el cual podría empezar a gestarse en las elecciones del próximo mes de marzo. Sin embargo, ha pasado tantas veces que pierden todos menos los dirigentes de siempre, muchos enquistados en la FCF por más de 40 años, que ya pocos se ilusionan con ese cambio. Hay gente preparada y con conocimiento del fútbol moderno, pero no llegarán mientras los que hoy tienen el poder sigan posicionados y sean ajenos incluso a escándalos como la millonaria multa por el escándalo de la reventa de boletería, que salpicó a varios dirigentes actuales de la entidad. Es cierto: los directivos están en el equipo que nunca, nunca pierde.