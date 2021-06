Agenda de Selección Colombia: vacunas, prácticas y el viaje a Brasil

Después de hacer pública la convocatoria de 28 jugadores para la Copa América de Brasil 2021, la delegación se ha puesto manos a la obra.

En las últimas horas, el equipo completo recibió la vacuna contra el coronavirus covid-19 y realizó este jueves una práctica a primera hora con intensos trabajos de gimnasio, para dedicar la tarde al trabajo táctico.



Este viernes el plan era hacer una última práctica en la sede de la Federación Colombiana (FCF) en Barranquilla, antes de viajar, sobre las de las 4:00 p.m., directamente a Cuiabá, en Brasil, donde será el estreno, este domingo 13 de junio, contra Ecuador.





La planeación de lo que vendrá después, sin embargo, no va a ser tan sencilla y casi que tendrá que hacerse día a día. Justamente por la premura del tiempo y la confirmación sobre la hora de la competencia, hay dificultades importantes en temas como transporte, infraestructura hotelera y disponibilidad de canchas de entrenamiento.



Las ciudades que hospedarán a Colombia no son precisamente las más grandes del país y no hubo tiempo suficiente para prepararlas.



Precisamente por eso no se descarta que la selección nacional vuelva a Barranquilla en el transcurso de las próximas semanas, pues aunque la prioridad es evitar los vuelos largos, si no hay garantías suficientes no quedará otra opción.