'En un Mundial pasan cosas inesperadas': Arturo Reyes, DT de Colombia

Arturo Reyes, DT de la Selección Colombia Sub 20, analizó el reto que tendrá este viernes, a las 8:30 a.m. (hora colombiana), en el partido de cuartos de final contra Ucrania en el Mundial de Polonia.

"En un Mundial pasan cosas inesperadas, Francia era candidato al título, después todo es muy parejo. Nueva Zelanda me pareció un gran equipo, con gran elaboración, Senegal es muy fuerte en lo físico y con jugadores que pueden jugar otro Mundial. Y así. Nosotros tenemos una ilusión, no pensando en los que se quedaron sino por lo que nosotros hemos querido juego tras juego", explicó el entrenador.



La clave para Reyes será defender el estilo propio por encima de todo: "Esta selección mantiene equilibrio emocional, hemos pasado cosas muy difícil pero estamos respirando y con ganas de seguir", dijo. "Tenemos una manera de enfrentar los juegos y lo vamos a mantener", añadió.



Sobre las dudas del equipo, específicamente por los costados, contra Ucrania, que basa allí su fortaleza, el DT comentó: "tenemos que tratar de ser más posicionales, no desocupar tanto la posición ya sea con el extremo o el lateral, porque ellos usan mucho los carriles con los hombres que tienen. Analizar cada partido nos permtie que cada jugador se vea y corrija lo que podamos estar fallando".



Ante las dudas sobre si el estilo de Colombia se va volviendo predecible, Reyes lo descartó de tajo: "Como es predecible Colombia lo puede ser Ucrania. Ellos han repetido la nómina excepto en el último partido. Ucrania no ha perdido en el Mundial, hizo mejor primera fase que nosotros, en los octavos ganó sin problema así que es un rival muy duro. Sabemos que enfrentamos una gran selección pero esperamos lo mejor de nosotros mañana", concluyó.