Las polémicas decisiones de Arturo Reyes que le han servido en Polonia

Arturo Reyes llegó rodeado de polémicas al Mundial de Polonia: sus decisiones frente a la nómina, los jugadores en los que eligió no fijarse y algunos otros que decidió dejar por fuera, se convirtieron en el centro de la discusión tanto para la prensa como para los dirigentes y futbolistas que se vieron afectados por esta situación, sin embargo, la Sub 20 está en cuartos de final y pese a lo que sufrió frente a Nueva Zelanda, de momento, Reyes respira tranquilo.

Las ausencias de Eddie Salcedo y Ian Carlo Poveda



Los jugadores, que triunfan en Inter y Manchester City respectivamente, fueron descartados de manera casi instantánea por el entrenador y aunque el gran problema de Colombia durante el Suramericano se presentó en el ataque, el entrenador se la jugó por hombres como Luis Sinisterra y Juan Camilo Hernández, sus dos fichas de experiencia para el ataque en Polonia y con base en quienes se pudo dar el lujo de sacar a estas dos figuras que pedían un lugar.



El ‘Cucho’ como titular y su salida frente a Nueva Zelanda



Aunque no llegó en su mejor momento físico, Juan Camilo Cucho Hernández fue titular desde el primer partido con Colombia y lo hecho hasta el partido contra Nueva Zelanda deja en duda el verdadero estado de salud del ‘Cucho’, quien no ha sido el desequilibrante ni el diferente que se esperaba.



Con base en ello, Reyes decidió sacar al futbolista al inicio del tiempo extra frente a los oceánicos y esta situación, aunque resultó polémica, fue también otra disputa ganada por el entrenador, pues más allá del pésimo arranque en la tanda de penales, finalmente el equipo clasificó y se enfrentará a Ucrania el viernes 7 a las 8:00 a.m.



Cambió 9 jugadores respecto al Suramericano



Reyes eligió cambiar a los jugadores que consideró intrascendentes y con los que no encontró respuestas en el torneo disputado en Chile. Este revulsivo le permitió darle la vuelta al equipo, hacerlo más contundente y demostrar el potencial de algunos futbolistas que no habían brillado hasta que llegó el Mundial.



¿Qué viene y cómo se analizará más a fondo si tenía la razón o no?



El equipo de Arturo Reyes enfrentará a una complicada Ucrania el próximo viernes y este partido podría reafirmar lo hecho hasta el momento por el DT o derribarlo con una derrota contundente en la que no haya argumentos para valorar la situación.



Los cuartos de final serán la prueba más importante para Reyes, que sufrió contra un equipo del que no se esperaba mucho como Nueva Zelanda, pero que, hasta el momento, ha tenido la razón y ha sabido elegir cómo enfrentar cada partido sin importar si hay que dejar por fuera al jugador referente, motivo por el que lo hecho contra los europeos será importante y definitivo para un grupo que llega fortalecido anímicamente al enfrentamiento.