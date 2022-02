FCF lo apoya pero lectores de Futbolred no: ¡piden relevo para Rueda!

La muy posible eliminación de la Selección Colombia del próximo Mundial de Catar tiene a la afición desencantada pero, especialmente, disgustada por el manejo que se le ha dado al equipo.

Cientos de comentarios llegan diariamente pidiendo una 'refundación' total no solo en el equipo sino también en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que recientemente ha dejado saber, por declaraciones a la prensa de sus directivos, que habrá respaldo al entrenador Reinaldo Rueda en la recta final de las Eliminatorias, a pesar de los malos resultados.



En una reciente encuesta de Futbolred respecto del futuro del actual entrenador, la decisión fue aplastante.



A la pregunta: ¿Debería la FCF ratificar a Reinaldo Rueda o buscarle reemplazo?, eligió la opción: "Despedirlo, esos últimos puntos pueden alcanzar". Significa que, a pesar de lo difícil que es la combinación matemática que necesita Colombia, partiendo de ganarles a Bolivia y a Venezuela aunque ya van siete partidos sin marcar goles, hay optimismo sobre ese 'milagro' de la clasificación. Pero no con el DT vallecaucano en el banquilo.



La segunda opción más votada fue "Darle estas dos fechas pero, si no clasifica, que se vaya". Sin embargo, apenas llegó al 26 por ciento de la votación.



Otra de las preguntas era 'Si Rueda no sigue, quién debería reemplazarlo", la cual dejó una clara tendencia: el público prefiere un técnico extranjero. Marcelo Gallardo (River Plate) logró el 26 por ciento de la votación, seguido por Marcelo Bielsa (Leeds), con 22 por ciento, y por Ricardo Gareca (Perú), con 13 por ciento. El entrenador colombiano más votado, curiosamente, fue Juan Carlos Osorio, con 12 por ciento de los votos.



Lo que seguramente ocurrirá es que al final aparezca en la raya, en los duelos contra Bolivia y Venezuela, Reinaldo Rueda. Y parece lo más sensato cuando solo hay 6 puntos en disputa y la clasificación a Catar 2022 es casi una quimera. Pero el futuro sí que requiere esos cambios que pide la afición. Si para eso sirve esta crisis y la tristeza de ver la Copa Mundo por TV, pues que así sea.