No todos se alegran por Yepes en Selección: 'Nunca estuve de acuerdo'

Mucho revuelo ha causado en Colombia la confirmación de Mario Alberto Yepes como nuevo asesor del técnico Carlos Queiroz.

El anuncio lo hizo el propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien especificó que el histórico capitan de la Selección Colombia tendrá participación en todas las divisiones, no solo la de mayores.

Y aunque muchos seguidores se alegraron de ver a uno de los que vistió la camiseta nacional y mostró siempre su compromiso, otros más expresaron serias reservas.



Uno de ellos fue Álvaro González Alzate, nada menos que el vicepresidente de la FCF y máximo directivo de la Difútbol, para quien no hay garantías de que Yepes sea tan bueno fuera de la cancha como lo fue usando la cinta de capitán: "Yo nunca he estado de acuerdo porque la experiencia así lo ha demostrado. Cuando los ex jugadores llegan a puestos de manejo a nivel dirigencial, la mayoría de ellos no están preparados para eso", dijo, con claridad.



"Dios quiera que el pensamiento que tengo y el concepto esté equivocado con respecto a Yepes. Esperemos que las cosas vayan bien, de todas maneras vamos a apoyarlo en las iniciativas importantes que tenga en beneficio del fútbol, como también a estar en contravía en las cosas que nosotros creamos no son prudentes ni consecuentes para el mismo", añadió el polémico dirigente.

Según el dirigente, más que una iniciativa de la FCF o los propios colombianos, Yepes llegará en calidad de asesor a la Selección por expreso deseo del técnico Queiroz: "Es una propuesta que presentó Queiroz, que quiso tener un exjugador para integrar al grupo, seguramente le ha dado resultados y esperamos que lo que ha conseguido con ese método, también los consigamos nosotros", explicó.