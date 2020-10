Higuita no sufrió infarto, pero sí sintió algo: todo sobre su salud

En la noche de este domingo, Teleantioquia publicó que René Higuita había sufrido un infarto en Puerto Berrío.

Pero minutos después de esa información, Andrés, uno de los hijos del mítico arquero colombiano, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que desmentía dicha información.

“Hace algunos minutos se filtró una noticia donde decía que a René Higuita le había dado un infarto, lo que es totalmente falso. ¡Él llegó al hospital para realizarse un examen de rutina! Pero se encuentra bien en estos momentos", escribió su hijo.

Buenas noches para todos ..! Hace algunos minutos se filtró una noticia donde decía que a @higuitarene le había dado un infarto , lo que es totalmente falso , él llegó al hospital para realizarse un examen de rutina.! Pero se encuentra bien en estos momentos — Andres Higuita (@higuitaandres) October 5, 2020

Con esto hay un parte de tranquilidad sobre la salud del ídolo colombiano y su hijo aclaró que sí está en Puerto Berrío porque se hará un electrocardiograma como examen de rutina.

Posteriormente, René Higuita habló directamente con Teleantioquia de su situación médica y señaló que se está haciendo exámenes.

A esta hora @higuitarene habla con nuestro corresponsal de #TANoticias en Puerto Berrío y reconoce que acudió al médico porque sintió un dolor en el pecho. Afortunadamente se encuentra bien. pic.twitter.com/tpbNIOlEj1 — Teleantioquia (@Teleantioquia) October 5, 2020

“Estoy bien. Sentía como un quemoncito acá (en el corazón) y me dice que por tranquilidad me haga un electrocardiograma . Ya me lo hice y me salió bastante bien. Ahora vamos a un examen de torax al hospital, pero es por salud y prevención", dijo René.