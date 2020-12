Reinaldo Rueda a Colombia sería otro precio: condiciones que impone

Los últimos días del 2020 serán fundamentales para finiquitar el regreso de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia, a quien dirigió hace 14 años y con la que tiene una deuda personal: clasificar a un Mundial de mayores. Chile le dio el aval para su salida, pues es su actual entrenador; pero las negociaciones con Ramy Abbas, su representante, hasta ahora comenzaron.

Aunque el deseo del vallecaucano es tener una segunda oportunidad en la Selección, es claro que no será al mismo precio de la primera vez. Entre 2004 y 2006, Rueda dirigió a Colombia siendo su primera experiencia en selecciones mayores; era empleado de la Federación Colombiana de Fútbol, y venía de conseguir un tercer puesto en el Mundial Sub-20. Ahora, llegaría como un flamante reemplazo de Carlos Queiroz, tras haber clasificado a dos selecciones a Mundiales; con un título de Copa Libertadores, con Atlético Nacional; y hasta con el nombre del club Flamengo, de Brasil, en su hoja de vida.



Por eso, Rueda Rivera quiere imponer ciertas condiciones para su regreso. La primera es que no solo lo vean como el técnico ‘apaga incendios’, como fue en el camino a Alemania-2006, en el que logró sumar una buena cantidad de puntos, pero, paradójicamente, le faltó una unidad para llevar a Colombia, aunque sea, al repechaje. Y como no logró el objetivo, lo sacaron sin dejarlo comenzar una Eliminatoria en condiciones normales.



Esta vez, según trascendió en ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Reinaldo no aceptaría un contrato que finalice apenas terminen las clasificatorias a Catar 2022; su deseo es llevar un proceso de recambio generacional, que terminaría al final de las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2026, pues no será tarea potenciar una nueva camada que reemplace a David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao o James Rodríguez.



Otra de las condiciones de ‘triple R’ sería la seriedad con la que sea tratado él y su cuerpo técnico. Empezando por la parte salarial y los premios, pues espera ganar una cifra similar a lo que está devengando en Chile, que también es cercana a lo que venía cobrando Carlos Queiroz en la FCF.



Y como si fuera poco, quiere tener un grupo de trabajo amplio, al estilo de Queiroz o José Pékerman. Es así que se especula que Reinaldo no solo contaría con Bernardo Redín -su actual escudero- como asistente técnico, también querría unir a Alexis Mendoza, otro viejo conocido, pues fue su compañero en Colombia, Honduras y Ecuador.