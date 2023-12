Rueda blanquea lío con James: 'yo no quería abusar de él ni usarlo'

Reinaldo Rueda, actual entrenador de Honduras, habló de todo y de todos en una charla abierta en la que contó todos los dolores que aún le produce la Selección Colombia.

En el programa Olfato de Gol con Tomy Arguelles repasó uno a uno los momentos, las cuentas, las deudas que le quedaron al fracasar en la meta de llevar al equipo al Mundial de Catar 2022, lo cual le costó el puesto.



“Fue algo inédito, nunca me había sucedido en mis 40 años de entrenador. Me duele el corazón todavía. No esperé que me fuera a pasar pero me pasó y es una de esas lecciones duras del fútbol. Si se revisan las métricas fuimos de las selecciones que más balones recuperaba en zona rival y las llegadas en los primeros minutos con gran colectividad, pero falta de eficacia. El equipo se fue llenando de ansiedad (...) Todos querían marcar, pero no se dio. Decisiones del VAR que nos afectaron. Arqueros que fueron figuras como Gallese y Domínguez. Goles anulados en instancias importantes. Una cantidad de cosas en 6 o 7 partidos increíbles. Hacia falta que me pasara para seguir respetando más el fútbol”, dijo.

​

Pero tal vez el punto clave fue su decisión de marginar a James Rodríguez del equipo, lo que provocó un tremendo malestar en distintos frentes, que el propio jugador, en un recordado live en Instagram, rechazó abiertamente.



¿Qué pasó en realidad? Esta es la versión de Rueda: "Todo pasa por el momento del jugador. Como le dije a James, yo no quería abusar de él ni usarlo. Se lo dije: ‘Prefiero que dejes de jugar 5 partidos, pero que juegues 5 años más para la Selección. Prefiero que hagas vacaciones, una limpieza mental, que se recupere ese músculo. No quiero usarte en tres partidos y no poder hacerlo en dos y más para la Copa América, partidos seguidos, viajes largos’. Él venía de una lesión, no llegó en el momento ideal. Había sufrido mucho y quise que tuviera sus vacaciones, que hiciera un buen acondicionamiento y una pretemporada completa y para eso hay que hacer vacaciones ideales. Si no hay descanso, llegan cansados a la pretemporada. Cuando jugó 5 o 6 partidos con Al Rayyan, sufriendo por el estilo de fútbol y las temperaturas, lo invité a volver, lo pensó, volvió e hizo todo lo que pudo para recuperar su nivel, que no era fácil. Un excelente ser humano, un gran profesional, competitivo, exigente con él mismo, gran líder, se hace querer. Ojalá que dure para muchos años por el bien del fútbol colombiano”, dijo.



EL DT sabe que era un momento único y el corazón sigue procesando esa tristeza: "Es un golpe psicológico muy fuerte. La ilusión de uno como entrenador es llegar a la Selección, las dos veces llegué por méritos y porque me lo solicitaron, nadie me ayudó por influencias. En 2004 veníamos de hacer un excelente trabajo en selecciones juveniles. Nos quedamos por un punto fuera del Mundial de Alemania y fue un golpe duro. Y esta última teníamos una nómina de lujo y no lo logramos. Es de las lecciones duras del fútbol, golpea demasiado por lo que significa brindarle alegría a la gente. Nadie es profeta en su tierra. Jugadores de Honduras y Ecuador nos brindaron la satisfacción profesional de clasificarnos a un Mundial. Los golpes fuertes enseñan y fortalecen. Estamos haciendo el camino para otro sueño”.

​

Ahora, como un hincha colombiano más, solo el queda apoyar a la distancia: "“Positivo lo que ha venido haciendo Colombia por la gran capacidad del profesor Lorenzo y el conocimiento que adquirió en esos ocho años con Pékerman. Un gran trabajo, buenos juegos, buen comportamiento de Colombia. Hay mucho para crecer con jugadores que se van consolidando con sus clubes de la generación que viene como el caso de Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Campuzano, el mismo Carrascal, Yaser Asprilla. Un gran potencial que tiene Colombia junto a los hombres grandes que venían en el camino. Ha realizado juegos inteligentes”, concluyó.