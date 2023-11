Último tren de salvación de Rueda o Alfaro: repechajes a Copa América

Uno viene de un ciclo muy exitoso que terminó en conflicto y el otro de un dolor profundo, una sensación de haberle fallado a su país. Y ahora, en sus nuevas aventuras, están en el borde entre la salvación y el fracaso.

Reinaldo Rueda, de regreso en Honduras, y Gustavo Alfaro, recién llegado a Costa Rica, y se jugarán una última carta desesperada para no condenarse prematuramente en sus cargos.



La realidad fue esta: ambos fallaron en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, que sirvió como clasificatoria para la gran cita continental del próximo año, la Copa América en Estados Unidos. Lo bueno es que aún les queda una opción de salvarse con uno de los cupos al repechaje.



¿Qué deben hacer? Sencillo, no volver a desperdiciar su oportunidad. Según el formato en Concacaf, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Canadá y Honduras, buscarán dos cupos más a la competencia, gracias al buen rendimiento que tuvieron a lo largo de la Liga de Naciones.



Así las cosas, los duelos únicos serán Honduras Vs. Costa Rica y Canadá Vs. Trinidad y Tobago. La fecha prevista es el 23 de marzo de 2024, ambos en el Toyota Stadium de Frisco, Texas.



Los ganadores acompañarán a Estados Unidos (anfitrión), México, Jamaica y Panamá, que aseguraron su presencia en la Copa con anterioridad.



Vale recordar que los 10 equipos de Conmebol y los 6 de Centroamérica conocerán a sus rivales en un sorteo, previsto para el 20 de junio al 14 de julio.