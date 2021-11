Rueda confía: 'se puede dar el golpe de autoridad, buscar tres puntos'

Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombia, analiza en detalle al duelo de este jueves (7:30 p.m. hora colombiana), por las Eliminatorias a Catar 2022.

Cambios en defensa



Son imponderables de último momento, había un seguimiento por el caso de Yerry, luego lo de Carlos y al final lo de Óscar Murillo, o Medina que podía ser alternativa. Ayer hicimos una práctica y se ha ido proyectando una línea de cuatro con los convocados: Dávinson, Yeimar, Tesillo.. son las alternativas que tenemos, se ha trabajado con dos líneas de cuatro en la práctica global en la que solo faltó Cristian Arango. Un comportamiento aceptable , sabiendo que se hará al evaluación dentro del juego, con todas las virtudes del rival y su vocación ofensiva. Esperamos un buen comportamiento de todo el colectivo en la solidaridad defensiva cuando no tengamos la pelota.



James



En el último juego le dio al situación de una sanción y quedar libre, lo que facilitó estar unos días acá. Positivo por la adaptación, reencontrarse con los compañeros, con nosotros como cuerpo técnico, venía con molestias en ese último juego con s club, el tema de las costillas y un tema muscular. Pero había sido convocado y se considera que va en ese proceso. No en el nivel ideal por lo que representan las molestias pero dando muy buena respuesta en cada unidad de entrenamiento. Es el tema a revisar con la práctica de esta noche para decidir en qué momento es importante para la Selección.



Seguimos aprendiendo del fútbol y acumulando experiencias. El caso de James y otros con otras selecciones, otras culturas. Un mal resultado quizá hace un tema de impacto mediático sin la profundidad del análisis futbolístico ya agregando cosas. Lo que yo diga ahora no vale. No puedo responder cómo lo recibieron. Todo es tan normal. Compartir en todo momento, el comedor o la práctica, todo con la madurez y profesionalismo que es muy natural. Es la jornada final del año, viene diciembre y enero para rematar las clasificatorias. Consideré que era momento de invitar a James a pesar de las dificultades del fútbol en el que está, la situación, suya, el bloqueo y eso que pasó en el último juego. Pero esa es mi tarea, buscar alternativas, soluciones, ver de acuerdo a los últimos juegos, lo que pasó contra Ecuador, Brasil, tener acá a Cantillo, a James, buscar opciones porque es la tarea, está la pérdida de Uribe.. Hay que fortalecer la nómina, por eso la decisión de tener a James con nosotros.



Arbitraje y Neymar pesan



Son temas puntuales que deben ser lecciones aprendidas. Justo hoy se hizo la revisión de uno de los últimos juegos del rival y se tocaron los dos temas, son de manejo siempre en estas situaciones. Es la sugerencia apra el plantel, evitar ese desgaste, caer en esas situaciones, distraerse con las decisiones arbitrales, no salirse del foco del juego que nos daría buen resultado. Quedamos en eso.



¿Tesillo lateral?



Ayer se hicieron pocos minutos de trabajo específico y de tareas concretas, se hicieron esas variantes con las opciones que tenemos. Esta noche en la última práctica vamos a decidir cuál es la formación, la línea que nos puede complementar mejor no solo por el rival sino por las características de los hombres que van a esa zona en el rival. Será una línea de cuatro inédita.



Opinión de Tite



Es un hombre muy sensato, tiene un gran respeto por el fútbol colombiano. Si nos elogia, nos lo manifestó en Barranquilla, antes hemos tenido diferencias en otros juegos, es porque así lo siente. Hacemos buen fútbol, Colombia tiene una selección competitiva, hay que saberlo llevar, todo pasa por lo que hagamos en la cancha, contrarrestar las virtudes del rival y no distraernos con ningún concepto positivo o negativo.



El ataque



​La historia lo dice (52 años sin gol en Brasil), no solo pro los goles sino por la situación del resultado. Miramos los temas estadísticos, todos los detalles, es la fortaleza de Brasil, lo que genera un duelo con nosotros. Para tener buen resultado debemos anotar, es lo que se buscará, lo que se ha inducido, todo es posible dar el golpe de autoridad, buscar los tres puntos , que los necesitamos para consolidar nuestra posición en la clasificación.



Del duelo en Barranquilla al de ahora



Veníamos de un viaje, teníamos el compromiso de local, pero ahora tenemos que mantener esa obligación porque tenemos la necesidad de los puntos. Recuperamos algunos jugadores, perdimos otros. Antes no estaban Yairo, Borja, ahora perdimos a Matheus, a Murillo... todo cambia. El grupo trabajó ayer casi por única vez completo. Hicimos dos unidades de entrenamiento táctico.



El duelo que viene



No es fácil, primero es sábado que domingo. Les pido a los jugadores que no piensen en el segundo juego pero yo debo pensarlo. Hay jugadores en posiciones vitales en riesgo, algunos podrían ser reemplazados pero hay que ver lo que exige Barranquilla, es un tema para pensar, le he dado muchas vueltas. me tomaré estas horas, además de la última práctica, formando un once con ellos y sin ellos en posiciones donde se corre más riesgo de tarjetas. Esperemos buen trabajo arbitral y que no acumulemos hombres sancionados.



James, Muriel y Borré: ¿juntos?

​

​Todo depende de quiénes son los complementos, de la formación que hagamos. Si es 4-3-3 o un 4-2-3-1. Ellos han jugado juntos, se pueden desenvolver en distintas posiciones. Anoche hice ensayos. Borré lo hizo y ellos también en distintos equipos, titulares y suplentes, ellos tienen muy buena respuesta pero todo pasará por la exigencia del rival.



Cantillo y sus opciones



Desafortunadamente en Colombia a veces la gente deja a un lado que Víctor del primero de agosto a septiembre dejó de jugar seis partidos por lesión, antes de Copa América tuvo dificultades físicas y hasta con el entrenador. Lo admiramos, quisimos compartir con Víctor, reapareció en los últimos duelos, luego no jugó pero ya estaba la convocatoria, son imponderables que deben sortear los jugadores. Recuerdan al Cantillo de Junior pero hoy juega en otra posición y en las últimas semanas jugó un partido, pro eso no estuvo con nosotros. Y había otros con más regularidad. Las comparaciones acá no caben.



¿La experiencia pesará en defensa?

​

​Esa ha sido una bondad de William (Tesillo), es un jugador que no tendrá la aureola pero es super rendidor para todo equipo, tiene polivalencia de ser central, ser lateral, siempre con altísima concentración. Creo que tenemos ante la situación de Óscar esas alternativas, él y Lucumí, que anda muy bien con su club, compitiendo en buen nivel, como la experiencia y el conocimiento de William en la posición. Trabajamos con los dos. La decisión será en las próximas horas para salir con el mejor equipo. Es clave la comunicación con el otro central, el arquero, los que acompañan en los costados. Todo se habla y se analiza y al final uno quiere lo mejor para tener un buen resultado.



El módulo ideal



Mirando las características del rival tenemos posibilidades. Hay que buscar un equipo con control del juego, posesión de balón buscando desequilibrar al rival. Por ahí pasa todo con el módulo que sea. Tenemos jugadores que, en la medida que interpreten bien, lo pueden hacer: plantear un partido exigente para el rival.