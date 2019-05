Queiroz: 'Quiero tener un equipo organizado y no hay que inventar'

Luego de un video en el que se mostró a los 23 convocados para la Copa América, Carlos Queiroz se refirió al grupo de jugadores con el que trabajará y destacó la polifuncionalidad de los jugadores, asegurando que su idea no es inventar, pero sí que la capacidad de los jugadores le sirve para que ejecuten diferentes trabajos dentro de la cancha.



“Este es el momento más difícil de un entrenador, cuando tenemos que elegir los mejores 23, con criterio, conciencia, para intentar escoger los mejores 23 jugadores. Que tengan calidad. Una presentación bonita, gracias a todos los que trabajaron con la presentación que ha sido modificada por el cuerpo técnico”, arrancó diciendo el portugués.



“Reunimos información con muchos detalles y al final tomamos una decisión. Elegimos jugadores con diferentes características que aportan opciones para cada partido, así como los volantes con características diferentes. Y delanteros que todos juntos han conseguido varios goles durante la temporada que nos permiten estar optimistas para esta competición que viene”.



Y antes de las preguntas concluyó: “Ahora es tiempo de trabajar, no es tiempo para fiestas, no hay que tener actitud de fiesta y triunfalista porque no es algo responsable antes de una competición. No hay tiempo y el trabajo es lo primero, ahora tenemos que estar conscientes y juntos porque tenemos una competición difícil frente a nosotros”.



“Argentina es el favorito por historia y resultados, nosotros seremos favoritos desde la humildad, la ilusión. Queremos hacerlo bien y competir y jugar buen fútbol y ganar a los mejores. Solo así podemos llegar a los sueños que todos tenemos”.



Las convocatorias de Stefan Medina y Edwin Cardona

“Recopilamos muchas horas de información, vimos todos los partidos de Selección en los últimos 6 años y yo pienso que Edwin, después de estos días es una persona que sabe construir el juego y que tiene experiencia. Es una gran sorpresa tener un jugador como Edwin, que es diferente al resto. Tenemos 3 volantes de contención y con Edwin, James y Mateus tenemos tres volantes para construir y llegar al área rival”, aseguró.



“Stefan es una jugador que nos da una polivalencia buena, que nos cubre el lateral derecho. Yo recuerdo estar trabajando y viendo un partido de Stefan contra Neymar, el cual me entusiasmó mucho. Ha hecho un buen campeonato y es justa su presencia”, recalcó.