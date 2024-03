Rotación, recambio y juventud: posibles ensayos de Colombia vs Rumania

La Selección Colombia aún festeja el golazo de Muñoz, el momento de Díaz, la versión de James, la intensidad de Arias... todo lo que se sumó para la primera victoria de la historia contra España (1-0), el pasado viernes en Londres.

Pero ya está en Madrid y allí tendrá nuevas exigencias, que estarán marcadas no solo por la necesidad de darles descanso a algunos estelares sino por la obligación de ver a varios jóvenes de la convocatoria, de probar nuevas sociedad y de encontrar, al final, soluciones para posibles casos de crisis en la Copa América 2024.

​

De las lesiones no se salva nadie y por eso, este martes contra Rumania (2:30 p.m. hora colombiana), es perentorio descifrar varias dudas como la posibilidad de Ospina de ser alternativa para el torneo continental; el acople de hombres de buen momento como Quintero, quien lleva tiempo fuera del equipo; Las opciones reales que ofrecen los más jóvenes a menos de tres meses de la cita en Estados Unidos, la verdad de la convocatoria.

​

Aquí no vale mucho preguntarse si el equipo que gana se cambia o no: son tan pocos los ensayos oficiales que sería imperdonable desaprovecharlos. Por eso, van tres posibles modificaciones para saber si están o no a la altura de lo que viene:

​

El cuarteto posterior

​

Dos ajustes posibles tiene entre manos el técnico Lorenzo, en el arco y el lateral izquierdo. Es verdad que en el momentazo de Camilo Vargas no merecería ir al banco, pero si a Ospina, con más de un año prácticamente inactivo, lo convocan, deberían ser para verlo en acción y saber si de nuevo desplazará a Mier o no. Su historia y todo lo que le dio al equipo le aseguran ese derecho, pero la verdad la dirá solo la cancha.

​

Después, otro análisis merecería la pena: el lateral izquierdo. Ya Mojica no desentonó contra España, pero se sabe de sobra lo que ofrece y en cambio de un jugador como Gabriel Fuentes, quien llegó a última hora, que tiene huella de Selección y se conoce de sobra con Luis Díaz, con quien juega desde su juventud en el Barranquilla FC, se sabe verdaderamente poco. Es momento de saber si es alternativa o no.

​

​Los mediocampistas de buen momento

​

Ya contra España jugaron hombres como Castaño, que demostró que la inactividad en Rusia le está pasando factura, y Lerma, que es un indiscutible. Pero hay ahora una oportunidad de oro para saber qué tiene Juan Camilo Portilla, figura excluyente en el fútbol argentino, para que Lorenzo lo hubiera convocado tres veces y solo en esta ocasión lo tuviera a disposición.



Eso y la opción de ver a Richard Ríos, una de las figuras en la victoria contra España pero a quien le han dado pocas chances de titularidad, sería un ensayo más que interesante para encontrar opciones por si el hombre del Crystal Palace, por ejemplo, tiene algún inconveniente de aquí a la Copa América.



Atacar sin Díaz

​

​Un reto mayor ahora, contra Rumania, será encontrar una nueva manera de atacar, sabiendo que con Díaz, Arias y James no hay dudas, pero que con los demás hay que saber para qué está cada quien.

​

Si la idea es jugar con un enganche, lo que no se hizo contra España porque el titular fue un mixto como Carrascal y James fue suplente, están las alternativas de Quintero y Asprilla, el primer en un gran estado de forma en Argentina con Racing pero de chispazos con su selección, el otro un plan para el futuro que también es figura, solo que en el fútbol de Inglaterra, con Watford.

​

Después sería imperdonable no encontrarle alternativas a un Díaz exprimido en minutos en este 2024 y a quien le espera la definición de la Premier y la Europa League con Liverpool. ¿Arias en su posición de extremo como izquierda como en Fluminense? ¿Casierra de extremo por derecha (Sinisterra, el habitual, se lesionó), como lo hizo por momentos el viernes en Londres? ¿Borré nuevamente suplente? ¿Ocasión para Córdoba como referencia dentro del área rival? Todas las pruebas no son solo buenas sino necesarias. Lo claro es que hay que encontrar opciones y uno de los últimos ensayos es Rumania. Ocasión perdida, en el poquísimo tiempo del que disponen los seleccionadores nacional, ya no se recupera nunca.