No hay dicha completa: suspenden microciclos de Queiroz en Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció este lunes que el microciclo que pretendía realizar el técnico de la Selección mayor, Carlos Queiroz, los días 23 y 24 de abril en Bogotá no podrá realizarse. No se confirmó si habrá una nueva fecha.

"Cuando se programó esta concentración se tenía en cuenta que no era posible contar con los jugadores de los clubes Deportes Tolima y Junior, debido a su participación en la CONMEBOL Copa Libertadores de América. Sin embargo, a estos dos clubes se sumaron otros que disputarán partidos aplazados, con lo cual se reduce considerablemente la cantidad de jugadores elegibles", dice el comunicado de la FCF



Para esas fechas está programado el duelo Equidad vs. Rionegro (24 de abril, estadio de Techo) por Liga y el duelo Tolima vs. Boca Junior en Ibagué, además del encuentro San Lorenzo vs. Junior, estos últimos por Copa Libertadores.



"Unos 20 futbolistas, que fueron analizados por el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores para ser llamados en este microciclo, hacían parte de estos equipos. Dicho lo anterior, se tomó la decisión de aplazar la convocatoria, puesto que el objetivo inicial planteado por el DT Carlos Queiroz y su grupo de trabajo no se cumplía con la ausencia de estos jugadores", agrega el comunicado.



El entusiasmo que se había despertado en el país por la posibilidad de que Queiroz viera a jugadores del rentado nacional queda entonces en veremos, pues los calendarios, fijados previamente, no permiten el trabajo presupuestado.