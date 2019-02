Reyes rechaza a 'europeos' sub 20: ¿un lujo que puede darse Colombia?

Una polémica se desató por las declaraciones de Arturo Reyes, técnico de la Selección Colombia Sub 20, quien ha decidido cerrarles las puertas del equipo a dos atacantes con escuela europea: Ian Poveda y Eddie Salcedo.

La declaración del entrenador al programa Fox Radio Colombia ha despertado una gran polémica pues precisamente en el ataque es donde más sufrió Colombia durante el último Suramericano Sub 20, en el que estuvo a punto de quedarse fuera del Mundial de Polonia por su anemia goleadora.



Poveda nació en Inglaterra, tiene 19 años, puede ser extremo o delantero izquierdo y fue formado en el Manchester City. Su padre es colombiano y, según declaraciones recientes a El Páis de Cali, quiere jugar para la Selección de Reyes, lo que aparentemente se quedará en un anhelo.



"Ian poveda ha jugado con tres selecciones. Antes por qué no pensó que quería jugar con Colombia, yo no lo voy a llamar (…) ... Un jugador que se ha puesto la camiseta de otro país por tantos años no puede sentir la camiseta de esta Selección. No lo voy a llamar", dijo Reyes en el Canal Fox.



Respecto a Eddie Salcedo, delantero cedido en el Génova de Italia desde el Inter de Milán y quien es el sexto jugador más joven en jugar en la Serie A (15 años), Reyes dijo que fue contactado pero que él decidió no estar.



"Me comuniqué con Jeison Murillo para que me localizará el teléfono de él; lo llamé, conversamos, él conversó con su papá, el papá le dijo que sí, que sería muy bueno. Entonces le dije que la siguiente semana lo iba a llamar para que diera los datos de su pasaporte y hacer la inscripción. Paso esa semana y el jugador no volvió a contestar el WhatsApp, ocho días después me enteró que está con la selección de Italia. ¿Qué debo entender? Que prefirio estar con Italia. Pero tengo conversaciones con él en mi teléfono, el contacto se hizo", afirmó



¿Está Colombia para darse el lujo de rechazar a un extremo que trabaja con Pep Guardiola y a un goleador juvenil de Italia en el Mundial de Polonia? Según él técnico Reyes, sí.