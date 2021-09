Colombia visita Asunción con sed de victoria en las Eliminatorias

Solo sirve ganar. Colombia, quinta en la tabla de clasificación, se mide contra Paraguay en el mítico estadio de Defensores del Chaco, de Asunción, con el único objetivo de sumar de a tres, pues son rivales directos en el camino a Catar 2022.



Tras empatar 1-1 con Bolivia en La Paz, la Tricolor tendrá su segunda salida en la triple jornada de septiembre, con la necesidad de sumar en condición de visitante y escalar en la general. La Albirroja es sexta en la clasificatoria con dos puntos menos (7) que Colombia (9), por lo que una derrota podría dejar muy mal parada a la selección nacional.

Con la única baja confirmada de Andrés Andrade, por lesión, y el regreso de Stefan Medina tras cumplir con una fecha de suspensión, Reinaldo Rueda tiene listo su grupo para asumir el nuevo reto en Paraguay. El estratega vallecaucano sabe que no será fácil enfrentar a los dirigidos por Eduardo Berizzo, pero confía en el trabajo táctico defensivo y ofensivo para llevarse la victoria.



"Todos los partidos son diferentes, como referencia para este partido contra Paraguay no hay que tener en cuenta los partidos anteriores de ambos. Las nóminas pueden ser cercanas, pero van a variar, por la respuesta de nuestros jugadores y las condiciones en Asunción. Cuando recién se reencuentran los jugadores, el primer partido cuesta, ya el segundo se ganan las unidades de entrenamiento".



"Vamos a disputar este partido, en La Paz tomó características sin comparación por la plaza. La propuesta nuestra es hacer un duelo inteligente, conscientes de lo que podemos dar, de la prioridad de sumar. De nosotros dependerá nuestra propuesta y poder controlar las bondades del rival", dijo el entrenador en conferencia de prensa.



Como novedades en el once inicialista, la Tricolor podría saltar al terreno de juego sin un volante creativo y con dos hombres en punta, pues Paraguay es un equipo muy físico que necesita rivales de características similares. Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré podrían ser las sorpresas.



En la defensa, Rueda defendió la labor de William Tesillo, a quien considera un jugador que 'no gusta desde lo óptico para la tribuna', pero cumple con una función específica y es vital en el orden defensiva. Así, se cree que la línea de atrás será la misma que contra Bolivia, con Sánchez y Murillo como centrales y Muñoz en la derecha.



Historial entre Paraguay y Colombia



Colombia está en números rojos en los duelos directos contra la Albirroja a lo largo de la historia. En partidos oficiales, Eliminatorias y Copa América, el saldo está a favor de Paraguay con 16 partidos ganados de los 35 que han disputado. De esos encuentros, en 14 oportunidades Colombia consiguió la victoria; mientras que en otras cinco terminó en empate.



El último duelo entre guaraníes y cafeteros, por Eliminatorias, fue camino a Rusia 2018 con un resultado a favor de los paraguayos por 1-2. El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue en la fase de grupos de la Copa América 2019, el cual terminó en victoria para la Tricolor por la mínima diferencia (1-0).



Alineación probable: David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, William Tesillo; Matheus Uribe, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja y Rafael Santos Borré.



Paraguay vs Colombia



Día: domingo 5 de septiembre

Hora: 5:00 p.m. (Perú, Colombia, México y Ecuador) 6:00 p.m. (Paraguay)

TV: Caracol TV (Colombia) Tigo Sports (Paraguay)