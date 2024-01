¿Se avecina cambio de club? Óscar Cortés es desconvocado de la Sub-23

La Selección Colombia Sub-23 se prepara para el penúltimo juego del Preolímpico contra Venezuela y antes de ese choque la Federación Colombiana de Fútbol anunció que Óscar Cortés fue desconvocado.

Tras la eliminación anticipada de Colombia, el cuerpo técnico decidió liberar a Cortés y no podrá estar en esos duelos contra Venezuela y Bolivia, últimos rivales en el grupo A.



El seleccionado no dio muchos detalles por las que el exjugador de Millonarios fue desconvocado, pero en el comunicado afirma que tiene que cumplir asuntos con su actual club Lens.



“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia Sub 23, informan que el jugador Óscar Cortés es desconvocado de la concentración del equipo nacional para trasladarse hasta Francia y cumplir compromisos con su club, el RC Lens de la Ligue 1”, dice el comunicado.





​Posibilidad de ser transferido a otro equipo



Luego de darse a conocer la desconvocatoria de Óscar Cortés, fue relacionado Rangers y según cuenta el periodista Julián Capera, el joven atacante llegó a un acuerdo con el cuadro escocés.



Sin embargo, la negociación es un préstamo de Lens a Rangers y el club escocés tendrá la posibilidad de ejercer opción de compra cuando finalice su cesión.



De esta manera, Óscar Cortés cambia de liga y club para lo que resta de la temporada y habrá que esperar el anuncio oficial sobre el traspaso.