Óscar Córdoba le deja un mensaje a Diego Simeone: esto le dijo

Un cinco de septiembre que hace recordar a todos los amantes del fútbol, uno de los logros más importantes para el balompié colombiano. Sin embargo, todo Sudamérica sabe de la importancia de aquel 5 de septiembre de 1993, Argentina se enmudeció por una ráfaga de goles de la Selección Colombia.

El Monumental de Núñez se vistió de gala en un partido clave para la clasificación al Mundial de 1994 en Estados Unidos. Sin embargo, Argentina nunca se imaginó el calvario que iba a sufrir. El estadio de River Plate vivió una jornada memorable para el fútbol colombiano y de total vergüenza para el balompié de la nación gaucha. Colombia fue una máquina que aprovechó los contragolpes, y una soberbia actuación de Óscar Córdoba, salvando las llegadas albicelestes.



29 años ya pasaron de esa sensacional victoria, y la sigue recordando el mundo del fútbol, especialmente, el ahora director técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone que fue defensor en aquel 5 de septiembre de 1993. En conversación con ESPN F90, Simeone recordó ese fatídico resultado y elogió a Óscar Córdoba, “el mejor fue el arquero de Colombia, la rompió toda porque en el primer tiempo atajó tres o cuatro pelotas. Nos pusimos en desventaja y el equipo no tuvo la tranquilidad de manejar lo que estaba pasando”.



Sin embargo, y aunque Óscar Córdoba agradeció lo dicho por Diego Simeone, sí le dejó algo claro, y todo pasa por el respeto a su similar. En conversación con Blog Deportivo de Blu Radio, el guardameta comentó, “qué bueno que le reconozcan al arquero lo bueno que fue esa noche, lamentablemente no dice quién fue el arquero. Y así me pasó, porque cuando llegué a jugar a Boca Juniors me dijeron que bien ha tapado René Higuita esa noche. Si me hubieran hecho cinco goles a mí la gente hubiera estado completamente clara de quién era el arquero de ese partido tan significativo del fútbol colombiano”.



Además, finalizó contundentemente, “pero bueno, me queda la satisfacción de haber hecho una gran presentación, de que gocé en el terreno de juego, que me divertí, ganamos y que hicimos disfrutar al pueblo colombiano que tanto lo necesitaba”. A su vez, le tiró un dardo, “el que gana es el que goza y ese día nos tocó ganar a nosotros”.