Córdoba, sin piedad contra James: ¿merece o no el llamado de Lorenzo?

Ahora que ya se conoce que Néstor Lorenzo es el nuevo entrenador de la Selección Colombia, hay mucha especulación sobre los jugadores que podría llamar en su primera convocatoria. Algunos del pasado proceso con José Pékerman se mantienen y el nuevo DT podría "echarles mano" a unos cuantos.



Sin embargo, cuando se habla de recambio generacional y con la actualidad de muchos de esos veteranos, hay nombres que no sientan muy bien a la hora de pensar en el nuevo proceso para el Mundial de 2026. El de James Rodríguez es uno de ellos. Así lo dejó claro Óscar Córdoba en medio del programa F90 de ESPN. La polémica por el '10' no se hizo esperar.

Para el exarquero de la tricolor, Lorenzo mostrará su mano desde la escogencia de jugadores para su primer reto. "Decimos que ya tiene más o menos conocimiento del grupo, de una que haga limpieza y no se monte ese muerto encima. De pronto yo soy muy radical. Si ya los conoce y viene trabajando con este grupo desde hace rato, de una que diga usted no sirve".



Después de escuchar el nombre de James Rodríguez y tras el comentario de Luis Arturo Henao, quien sí ve al volante en los planes de Néstor Lorenzo, Córdoba estalló.



El periodista dijo que "es el primero que va a llamar Lorenzo, con seguridad. Confían en él, lo saben potenciar, lo saben manejar y le saben hablar". El exjugador manifestó que "era un James en otro momento. Era un James que no estaba tocado y tenía todos los ojos y los reflectores del mundo porque jugaba en el Real Madrid, ojo. Es diferente, es un poco más maduro, con más vicios, más mimado, más golpeado".