¡Prográmese! Día y hora de los partidos de Colombia en Copa América

La Copa América 2020, en Colombia y Argentina, avanza en su itinerario más allá de la preocupación que ronda por el coronavirus COVID-19.

El equipo nacional, que adelantará su preparación en Estados Unidos, tendrá los siguientes horarios para cada uno de sus partidos de la primera ronda del torneo, del cual es sede junto a Argentina.



¡Tome nota!



Sábado 13 de junio

Colombia vs. Ecuador

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: El Campín

Ciudad: Bogotá



Miércoles 17 de junio

Colombia vs. Venezuela

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Pascual Guerrero

Ciudad: Cali



Domingo 21 de junio

Colombia vs. Perú

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Atanasio Girardot

Ciudad: Medellín



Sábado 27 de junio

Brasil. vs. Colombia

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Metropolitano

Ciudad: Barranquilla



Miércoles 1 de julio

Catar vs. Colombia

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Metropolitano

Ciudad: Barranquilla