¿Lo quieren de suplente? Así le fue a Colombia con James en el banco

La novedad por el regreso de James Rodríguez a una convocatoria de la Selección Colombia ha ido dando paso a otra discusión: ¿debe ser titular contra Brasil (11 de noviembre) y Paraguay (16) por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022?

En caso de decidir la suplencia, en atención a que solo jugó 4 partidos (354 minutos en total) en Al-Rayyan, de la Liga de Catar, y un duelo contra Brasil, por ejemplo, podría requerir de jugadores con un corte más defensivo, ya muchos piden que se le una jornada de descanso y se utilice en Barranquilla, para el cierre de la doble fecha.



Suponiendo que así fuera, no sería una experiencia nueva para el 10: de los 58 partidos que ha jugado con la selección mayor, en 5 ocasiones ha sido suplente. Siendo muy rigurosos, se pueden sumar dos partidos más que fueron amistosos, casi de exhibición. En total, 7 entradas desde el banquillo.



¿Y cómo le fue a Colombia cuando el zurdo no fue titular? ¡Ahí está la cuestión! El equilibrio en las cifras es total: 3 partidos ganados, 3 perdidos y un empate.



James fue suplente en los amistosos contra Corea del Sur, cuando el equipo tricolor perdió 2-1 contra Corea del Sur (26 de marzo de 2019) e ingresó al minuto 46, y contra Panamá, cuando se impuso por 3-0 y apareció a los 65 minutos (4 de junio de 2019).



Después vienen las competencias oficiales. Por ejemplo, en Copa América fue alternativa en dos oportunidades: en la cita de Estados Unidos 2016, cuando Colombia perdió 2-3 contra Costa Rica (12 de junio de 2016) y él salió al campo al minuto 46; y en la Copa de Brasil 2019, en la victoria 1-0 contra Paraguay (23 de junio de 2019), en la que inresó a los 58 minutos de juego.



En todas las Eliminatorias sería suplente una única vez: el 31 de agosto e 2017, en el camino a Rusia 2018, en el durísimo empate 0-0 contra Venezuela, juego en el que no tuvo participación.



Ya en los Mundiales tuvo que ver -y padecer- en dos ocasiones: en la victoria 1-4 de Colombia contra Japón el 24 de junio e 2014, cuando llegó al minuto 46, dio dos asistencias y marcó un tanto; y cuatro años después en Rusia, en la derrota 1-2 contra Japón, justamente, cuando reemplazó a JuanFer Quintero al minuto 59 (19 de junio de 2018).



La buena noticia es que ahora sabemos que James no tiene escriturada la titular en Colombia, que bien puede arrancar en el banquillo y ser una opción para rematar partidos. La no tan buena es que, evidentemente, es mejor tenerlo en el campo que guardarlo. Después de todo, ¿quién elige morir de hambre con la alacena llena?