Dardo de Vélez tras convocatoria en Colombia: 'no la vayan a embarrar'

Reinaldo Rueda dio a conocer sus convocados para la jornada doble de noviembre, donde la Selección Colombia se medirá a Brasil y Paraguay, buscando acercarse al Mundial de Catar 2022. Serán los dos últimos partidos de la tricolor en 2021 y saldrá a defender su lugar entre los parcialmente clasificados. En la lista hay varias novedades, unos que regresan y otros que aparecen por primera vez en una convocatoria.

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez reaccionó tras conocer el llamado de James Rodríguez y otros jugadores que Rueda decidió incluir esta vez, y les hizo un "llamado de atención". Les recordó que Colombia no ha perdido en la Eliminatoria de la mano de Reinaldo, pues suma ya dos victorias y seis empates.



"Lesionado y cuasi-suspendido (¿será que no lo castigan después de semejante desatino?) Vuelve a la selección James. Arango, Gómez y Cantillo entre otros, engrosarán la nómina... Por si acaso y no lo saben estamos invictos y clasificados... (no la vayan a embarrar)", fue el mensaje que dejó Vélez a través de sus redes. Al parecer no les tiene mucha confianza a los "nuevos".



Además de James y Luis Fernando Muriel, de largas ausencias, Rueda incluyó en esta lista a Yairo Moreno y Miguel Ángel Borja, quienes no estuvieron en octubre por lesión. También sorprendió con el llamado de Andrés Mosquera, Sebastián Gómez, Diego Valoyes y Yeimar Gómez, y convocó a Cristian Arango y Víctor Cantillo, dos de los jugadores que tanto pedía la afición en redes sociales.