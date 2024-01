Novedades en la Selección Colombia Sub-23: nueva baja para el equipo

El equipo de Héctor Cárdenas está realizando los últimos detalles para el inicio del Sudamericano Preolímpico, que será este próximo 20 de enero en Venezuela, cuando el conjunto cafetero debute frente a Ecuador.

Ante este acontecimiento, la Selección Colombia Sub-23 sufrió su tercera baja durante la preparación, y la FCF ya anunció en un comunicado oficial quién es el jugador saliente y su reemplazo.

El jugador involucrado es el defensor del RB Bragantino, Yani David Quintero, quien fue desconvocado del equipo Héctor Cárdenas debido a una lesión que no le dejará participar del Preolímpico. Sin embargo, la Selección ya anunció el reemplazo, y será Andrés Mauricio Alarcón, quien actúa en Patriotas.

Acá el comunicado de la Federación sobre el cambio.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub 23 se permite comunicar que el jugador Yani David Quintero del Red Bull Bragantino (BRA) no podrá continuar en la convocatoria, debido a una lesión que le impide estar en plenitud de condiciones.



El entrenador Héctor Cárdenas, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Yani David Quintero una pronta recuperación, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la Selección Colombia Sub 23.



Andrés Mauricio Alarcón de Patriotas FC entrará a integrar el seleccionado que viajará en los próximos días a enfrentar el CONMEBOL Preolímpico en Venezuela”.

Cabe recordar que el conjunto de Hector Cárdenas debutará este próximo sábado 20 de enero ante Ecuador por el grupo A, como el compromiso inaugural del Preolímpico.