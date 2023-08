La contundente respuesta de Nelson Abadía que no tuvo eco en Colombia

Nelson Abadía no es el hombre más popular en Colombia. Aunque es el entrenador de la Selección Colombia, que acaba de lograr una clasificación histórica a cuartos de final de la Copa Mundial Femenina 2023, su nombre no suena a la par de los de Catalina Usme, Linda Caicedo o Mayra Ramírez.



Por el contrario, el técnico ha sido criticado durante su proceso: lo señalan de vetar jugadoras en sus convocatorias, de demorarse en la toma de decisiones o de realizar sustituciones, y no tiene el carisma ante los medios de comunicación, detalle que juega en su contra.



Sin embargo, el entrenador aprovechó la rueda de prensa posterior al partido con Jamaica, y encaró un tema polémica en Colombia: Abadía habló de los supuestos vetos a jugadoras y defendió su proceso de recambio generacional.



“Toda renovación, en cualquier país y en cualquier selección, siempre crea polémica, roncha, conflicto. En nuestro país no fue la excepción, siempre se hablaba de situaciones que no venían al caso a lo futbolístico, sino cosas extra futbolísticas”, le dijo Abadía a un periodista internacional.



Luego empezó a hablar de temas que en Colombia se dan como un hecho: “Se dijo que habían jugadoras que eran vetadas, que no eran llamadas; pero comenzar ese proceso, desde 2016-2017, fue tomarlas desde los 12 años en un torneo que hace Difútbol, que organiza el fútbol amateur en Colombia”.



Abadía defendió entonces a la Difútbol, y a su presidente Álvaro González Alzate, polémico dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol.



“Difútbol, en cabeza de su presidente Álvaro González Alzate, fue el que inició estos torneos de fútbol femenino hace 32 años. De esas selecciones regionales, tomamos la Selección prejuvenil (Sub-17); y hay otra serie de jugadoras que ya las estamos trayendo a mayores”.



El técnico de la Selección Colombia defendió su trabajo y contó detalles de lo que quiere con la nueva generación de futbolistas colombianas.



“Dentro de ese proceso siempre acerqué a jugadoras juveniles partidos de fecha FIFA de mayores. Son cambios generacionales y eso es normal. Y tuve el respaldo de la Federación para hacer esta clase de procesos (…) Yo hice ‘scouting’ por todo el país, las visualicé jugando en sus selecciones (regionales), fui recopilando información, fuimos fortaleciendo las categorías menores de la Selección”.