Borja sobre ‘Teo’: ‘Es muy fácil jugar a su lado’ ¿Qué opina Rueda?

Miguel Ángel Borja espera su debut en la Liga BetPlay I-2022 con el Junior de Barranquilla, para luego sumarse a la Selección Colombia y jugar dos partidos cruciales en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022: contra Perú, el 28 de enero, y Argentina, el 1 de febrero.



El delantero del equipo tiburón y de la Selección, tuvo una charla extensa con el diario ‘El Heraldo’ de Barranquilla y contó cuáles son sus expectativas esta temporada. “Esta es la casa de la Selección. Aparte de ser hincha de Junior y amar sus colores, mi deseo siempre es estar cerca de la familia y de la Tricolor. Es una oportunidad para aportar en ambos retos”, comentó.



Borja se atrevió a prometer goles contra Patriotas, en la fecha 1 de la liga colombiana, y contra Perú y Argentina en las Eliminatorias. Es que su cabeza es positiva y sueña en grande.



Al delantero le preguntaron por Teófilo Gutiérrez, a quien tuvo de compañero en Junior. Sobre si ‘Teo’ mereció ser convocado a la Selección, Borja fue respetuoso: “Creo que son decisiones del cuerpo técnico que no me corresponden a mí”. Sin embargo, cuando le preguntaron su le hubiera gustado verlo en Junior este año, tuvo una respuesta que bien puede llegarle al seleccionador Reinaldo Rueda.



“Yo creo que todo futbolista quiere jugadores de calidad al lado. El tiempo que estuve con él lo aproveché al máximo por la calidad que tiene. Es muy fácil jugar al lado de él. Lo que viene haciendo en el Cali, lo hablaba con Harold Preciado, es muy bueno”, comentó Borja.



El cordobés (Tierralta) comentó que admira mucho a Juan Guillermo Cuadrado, pues “es un gran ser humano” y confesó que “el deseo de estar al lado de Falcao en la delantera siempre está”.



Aunque Borja tiene claro que el calendario de la Selección Colombia tiene como primer rival a Perú, no pudo evitar hablar de Argentina, que no tendrá a Lionel Messi: “Argentina ha jugado muy bien con Messi y sin Messi. No es dejar de lado a una gran figura, pero enfrentar a Argentina va a ser muy complicado. Argentina ya está clasificada y, seguramente, por eso le dieron descanso a Messi”.



Y sonrió cuando le preguntaron por el duelo personal con el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez: “No va a existir espacio para hablar con él después que le marque goles. Pasó en la Copa América, fue una tanda de penales nunca antes vista, muy intensa por lo que él estaba haciendo, por la forma de tomarse confianza, que de afuera se ve mal, pero dentro de la cancha es válido, cada uno se coge confianza a su manera, eso lo hacía sentir más confiado. Va en cada uno escuchar o no lo que él dice”.



Finalmente, Miguel Borja habló sobre la escases de gol de los delanteros de la Selección: “Con paciencia. A veces es normal que lleguen esos momentos en que no hay mucho… sí han quedado las opciones y nosotros como delanteros no la hemos sabido aprovechar. Esperemos que ante Perú, esa buena energía que baja desde la tribuna, nos ayude a poder convertir”.