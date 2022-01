Que lleguen bien a la 'tricolor': agenda de colombianos en el exterior

Faltan pocos días y los jugadores elegidos por Reinaldo Rueda estarán integrándose a la disciplina de la Selección Colombia, para afrontar los retos que habrá en las Eliminatorias. Perú y Argentina se asoman como los escollos en una carrera que parece complicarse para la tricolor, pese a estar en zona de clasificación directa.



Antes de entrar en modo Selección, cada uno tendrá actividad en sus distintos clubes de origen, esperando que lleguen en óptimas condiciones atléticas y deportivas para la concentración de Reinaldo Rueda. Esta es la agenda de los colombianos en el exterior.



21 de enero

Inglaterra



Watford vs Norwich (3:00 p.m.)

Juan Camilo Hernández



Alemania



Eintracht Frankfurt vs Arminia Bielefeld (2:30 p.m.)

Rafael Santos Borré



Amistoso



Boca Juniors vs Universidad de Chile (7:00 p.m.)

Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa



22 de enero

España



Sevilla vs Celta de Vigo (12:30 p.m.)

Jeison Murillo



Italia



Lazio vs Atalanta (2:45 p.m.)

Duván Zapata y Luis Muriel



Inglaterra



Everton vs Aston Villa (7:30 a.m.)

Yerry Mina



México



León vs Pachuca (8:00 p.m.)

William Tesillo, Yairo Moreno, Avilés Hurtado, Óscar Murillo, Geisson Perea, Andrés Mosquera



América vs Atlas (10:00 p.m.)

Camilo Vargas y Roger Torres



23 de enero

Catar



Al-Rayyan vs Al-Ahli (10:40 a.m.)

James Rodríguez



Italia



Napoli vs Salernitana (9:00 p.m.)

David Ospina



Spezia Calcio vs Sampdoria (9:00 p.m.)

Kevin Agudelo



Milan vs Juventus (2:45 p.m.)

Juan Guillermo Cuadrado



Inglaterra



Leicester City vs Brighton (9:00 a.m.)

Steven Alzate



Chelsea vs Tottenham (11:30 a.m.)

Dávinson Sánchez



Portugal



Porto vs Familicao (3:30 p.m.)

Luis Díaz y Mateus Uribe