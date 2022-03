Clave para Colombia: 'hay que ahogarlos, salir a comernos a Bolivia'

Siete partidos sin gol obligan a apuntar toda la presión sobre los delanteros, y a ellos en realidad no les pesa la responsabilidad. Así necesita la Selección Colombia contra Bolivia este jueves, confiada en cambiar la pésima imagen de los últimos partidos de las Eliminatorias y práctica a la hora de definir, sin tanta ansiedad.

Uno de los que podrían dar la mano en esa tarea es Luis Sinisterra, de gran momento en Feyenoord y carta siempre útil para Reinaldo Rueda a la hora de romper líneas. Así ve el juego definitivo en Barranquilla:



¿Luis Díaz no le da opción?

La verdad como delantero puedo moverme en varias posiciones, acomodarme a las necesidades del profe y como tal estamos prestos a lo que necesite.



Mejor posición

Si ves mis partidos me muevo por toda la zona de ataque, en mi club no tengo una posición fija, voy por el centro, incluso me gusta llegar más por el medio para estar más cerca de la puerta rival, pero donde el profe me necesite daré lo mejor de mí.



Ambiente interno

Está muy bien, tenemos grandes personas, grandes seres humanos, el ambiente siempre es positivo, son dos fechas decisivas para nosotros, hay que mantener la armonía y la unión de grupo que eso lleva a conseguir grandes cosas.



Un sueño

Siempre he estado muy agradecido con el proe por darme la confianza de estar aquí, para mí es un sueño representar al país, tener la posibilidad de mostrar lo que puedo dar, mi gran presente, entrar a la cancha a transmitir mi mejor versión. Espero hacerlo en estos entrenamientos para que si se da la oportunidad pueda darlo todo.



A mejorar

Las cosa se han hecho, ha faltado tener la tranquilidad para marcar pero tengo la fe que estos dos partidos vamos a tener esa paciencia para marcar y después esperar y meterles presión a los otros rivales que también se enfrentan y mantener la fe de llegar a Catar



Siete fechas sin gol

Todos los jugadores quieren aportar y manteniéndonos unidos, haciendo una excelente preparación, daremos el primer paso ganando en casa y luego pensar en Venezuela. Lo primero es aquí en Barranquilla y luego pensar en el siguiente rial.



Hay que dar un poco más de lo que tenemos, el talento está, las condiciones las tenemos pero desde el primer minuto tenemos que salir ahogar al rival, que nunca se siente cómodo menos en nuestra casa, como sea provocar el error de ellos y nosotros tener la claridad y aprovechar la primera que tengamos para que se abra el partido. Salir a comernos a Bolivia.



Exigencia de Bolivia

Van a venir a hacer un repliegue y ahí tenemos que tener la tranquilidad de mover el balón de lado a lado y filtrar pelotas donde haya espacio. Viene de la altura así que aprovechar los primeros minutos que les costarán en el calor de Barranquilla y aprovechar las opciones que tengamos.



Prohibido confiarse

En todo momento hay que mantener la concentración, no caer en distracciones, sabemos que para todo jugador es un honor estar en su selección y para los jugadores de Bolivia será un partido a muerte, van a querer mostrar de qué están hechos. Nosotros, a estar concentrados, los que elija el profe estar muy enfocados, no dejarnos distraer por nada.