Díaz habla claro a Colombia: 'ser referente no es único responsable'

Luis Fernando Díaz entiende su rol y no le saca el cuerpo a la responsabilidad: es el nuevo referente de la Selección Colombia por talento, roce, experiencia... y fútbol.

Pero necesitaba aclarar un par de puntos ahora que comienza una nueva era, la de Néstor Lorenzo, al frente del equipo nacional.



"Es un cuerpo técnico que viene a trabajar y a garantizarnos cosas buenas y nosotros debemos confiar en los que vienen a hacer su trabajo, estamos en disposición para tener grandes resultados", dijo, en una improvisada rueda de prensa en Barranquilla, en la que habló con varios medios.



“La responsabilidad viene siendo de todos. Ser un referente no quiere decir que caiga la responsabilidad en un solo jugador, es de todos. Trataré de dar lo mejor, el 100 por ciento. Él (Carlos Valderrama) sabe de qué se trata esto. Es seguir haciendo los mismo y conseguir cosas buenas”, explicó el hombre que hizo vibrar al país con sus presentaciones en Liverpool. Mensaje para jugadores y afición.



Precisamente sobre la temporada que viene en su club, el guajiro opinó: "será muy buena, es un gran grupo y familia y es una institución que quiere más. A pesar que tuvimos todo para ganar los 4 títulos, pronto tendremos revancha de esos títulos que nos hicieron falta.



¿Y la 10 que dejó vacante Mané? “Ese tema no lo he hablado. Si me toca usarla sería un orgullo, sé lo que es esa camiseta, ya un día la tuve en el Junior, sería increíble. Si que quedo con la que tengo, también está bien, fue con la que empecé”, concluyó,