Colombia confirma amistoso: Néstor Lorenzo ya no debuta contra México

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó otro partido amistoso para la Selección Colombia, en lo que significa el inicio de la era de Néstor Lorenzo como entrenador del seleccionado cafetero.



Hace días había confirmado a México como primer rival, pero se antepone otro compromiso, ante una selección no mundialista, para el debut oficial de Lorenzo, en otro partido que se jugará en Estados Unidos.



Segundo amistoso de la Selección Colombia Masculina de Mayores en septiembre.



Segundo amistoso de la Selección Colombia Masculina de Mayores en septiembre.

#VamosColombia🇨🇴

Así, el debut de Lorenzo en la Selección Colombia será el sábado 24 de septiembre, enfrentando a Guatemala, en partido que se disputará en New Jersey, Estados Unidos. Luego vendrá el juego contra México, el 27 del mismo mes, en Santa Clara, California.



Así quedó la agenda de la Selección Colombia y sus dos primeros partidos amistosos en el ciclo Lorenzo:



Colombia vs. Guatemala



Ciudad: New Jersey, Estados Unidos

Hora: Por definir

Fecha: 24 de septiembre de 2022

Estadio: Red Bull Arena



Colombia vs. México



Ciudad: Santa Clara, Estados Unidos

Hora: Por definir

Fecha: 27 de septiembre de 2022

Estadio: Levi’s Stadium