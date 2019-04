Estos son los 'dolores de cabeza' de Queiroz: su lista de lesionados

Carlos Queiroz habló con periodistas en Bogotá en tres turnos distintos y en todos insistió sobre el mismo punto: las lesiones son su gran dolor de cabeza de cara a la Copa América.



El Entrenador, que dijo tener ya un listado de 38 jugadores de los que saldrá la lista de 23 viajeros a Brasil, recita de memoria los nombres de aquello que a esta altura lo tienen en vilo: “Cuadrado, Zapata y Mina tiene un técnico junto a ellos, siguiendo día a día su evolución”, reveló.



Pero no son los únicos de su lista: “Los laterales zurdos Fabra y Mojica y en otro caso la inactividad de un jugador como Murillo”, mencionó. Y hay más: Carlos Sánchez, Santiago Arias y David Ospina siguen hoy sin competencia por problemas físicos. El único que ya se descartó fue Juan Fernando Quintero, por rotura de ligamento cruzado.



En esa lista, la buena noticia llega por cuenta de Cuadrado. Según las informaciones del propio DT de Juventus, Massimiliano Allegri, el pasado viernes, el extremo debe volver al trabajo normal hacia el próximo 8 de abril: “le faltan diez días para su recuperación”, dijo.



Cuadrado está fuera de las canchas desde diciembre pasado, cuando tuvo que someterse a una artroscopia en la rodilla izquierda, por lesiones de consideración en el menisco externo y el cartílago. El procedimiento fue exitosos y, si las cuentas de Allegri son acertadas, el jugador tendrá al menos siete semanas de competencia en el Calcio, que pueden ser ocho si es que Juventus logra llegar a la final de Champions League.



Igual de buenas son las noticias que llegan desde Madrid y Milán: Santiago Arias ya se unió al trabajo con el grupo después de sufrir “una miotendinosa grado II en la musculatura del muslo”, que lo sacó de carrera el pasado 12 de marzo: Cristian Zapata superó un problema en el bíceps femoral del muslo derecho pero, aunque fue convocado para el clásico contra Inter, aún no vuelve oficialmente a la competencia.







Las grandes dudas



Menos certezas hay en el caso de Mina, quien, según la página oficial del Everton, tiene una lesión en el “tendón de al corva” y su fecha espera de regreso es “desconocida”. Aunque se especuló con una posible reaparición en menos de un mes, no hay información oficial que lo confirme.



Queiroz es optimista y recibe informes diarios de uno de sus ayudantes del cuerpo técnico que sigue ‘in situ’ la evolución del jugador, pero hoy, como lo dijo insistentemente en la reunión con los medios en Bogotá, el central es una de sus principales preocupaciones.



El caso de Fabra tampoco tiene solución a la vista. Jugó su último partido de liga el 6 de mayo de 2018 contra Unión y, antes de sufrir la rotura del ligamento cruzado que lo sacó del Mundial de Rusia a pocos días del debut, actuó en Copa Libertadores, el 17 de mayo frente a Alianza Lima.

Aunque se esperaba que hacia enero estuviera disponible, su recuperación tardó más tiempo y, según el diario La Nación, no se espera su regreso a la alta competencia hasta junio, lo que lo sacaría de la Copa América.



Fabra era titular indiscutible en el lateral izquierdo, donde Colombia hoy no tiene un recambio que ofrezca suficientes garantías. Johan Mojica, el hombre que lo reemplazó en el Mundial, también sufrió la rotura del ligamento poco después de la cita en Rusia y hace cinco meses no juega. Él ha compartido imágenes muy optimistas en sus redes, pero sigue lejos de las convocatorias del Girona, club en el que era titular sin discusión.



Es una situación parecida a la del Carlos Sánchez, por fuera en el West Ham de cuenta de una lesión de ligamento medial de la rodilla derecha, que lo sacó de carrera el 26 de septiembre del año pasado. No hay explicación oficial sobre su evolución pero, al día de hoy, sigue fuera de las convocatorias. ¿La Copa América? No hay ni una sola noticia.